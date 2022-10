Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.