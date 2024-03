(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian lập án đấu tranh, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

{title} Bắt nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ dây cáp điện Sau một thời gian lập án đấu tranh, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị bắt giữ. Trước đó, ngày 27/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam Asean và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tây Bắc Thanh Hóa (địa chỉ ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn) về việc bị kẻ gian trộm cắp 735m dây chiếu sáng và dây cáp đồng tiếp đất. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp gần 200 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lê Văn Minh Trường, sinh năm 2008; Lê Văn Huy, sinh năm 2008; Trịnh Văn Vương, sinh năm 2007; Cao Văn Nghĩa, sinh năm 2006 và Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 2006, đều trú ở phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Minh, sinh năm 1993, ở phường Mai Lâm là đối tượng đã tiêu thụ số tài sản do 5 đối tượng nói trên trộm cắp. Thái Thanh (CTV)

