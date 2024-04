Bố mẹ lĩnh án chung thân, con gái 16 năm 6 tháng tù vì mua bán ma túy

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 án chung thân đối với các bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Quang cảnh phiên tòa.

Ngày 22/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai 5 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về TP Thanh Hóa tiêu thụ, xảy ra vào tháng 11/2022. Thẩm phán Lê Quốc Thành làm Chủ tọa phiên tòa.

Thẩm phán Lê Quốc Thành làm Chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào 12 giờ, ngày 19/11/2022, trên khu vực đường Đinh Lễ, thuộc phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an phường Lam Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Nhật Lệ (sinh năm 1977), ở phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) mua bán 1 bánh heroine và 1 bánh hồng phiến, có khối lượng 854,27 gam (gồm 345,77gam heroine và 508,50gam methamphetamine).

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Mở rộng điều tra xác định, Lệ đã mua số ma túy trên của vợ chồng Hà Thị Pớt (sinh năm 1979) và Hà Văn Khôi (sinh năm 1972), cùng trú tại khu phố Buốn, thị trấn Mường Lát (Mường Lát) để bán cho Tống Thị Bích (sinh năm 1972), trú tại phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa).

Trước đó, Nguyễn Thị Nhật Lệ đã nhận số tiền 70 triệu đồng đặt cọc của Tống Thị Bích. Sau đó liên hệ và đặt cọc số tiền 60 triệu đồng qua Hà Thị Hồng (sinh năm 1996), trú tại phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) để mua ma túy từ Hà Thị Pớt.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhận được tiền cọc, Pớt đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông người Lào (không rõ tên, địa chỉ cụ thể), rồi chia nhỏ, đóng gói lẫn vào các loại hàng hóa gửi xe khách xuống TP Thanh Hóa cho Lệ. Việc này được Hà Văn Khôi hướng dẫn và trực tiếp gửi hàng qua xe khách, rút tiền đặt cọc mua ma túy.

Hà Thị Hồng là con gái đầu của Hà Văn Khôi và Hà Thị Pớt. Trong vụ án này, Hồng là người nhận tiền đặt cọc mua ma túy từ Lệ, sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng của bố để đưa cho mẹ đi mua ma túy về bán. Ngoài ra, còn liên lạc thông báo thời gian gửi ma túy qua xe khách từ thị trấn Mường Lát xuống TP Thanh Hóa và cung cấp số điện thoại xe khách cho Lệ biết để chủ động liên hệ lấy ma túy.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Nhật Lệ và Hà Thị Pớt giữ vai trò thứ nhất, chịu trách nhiệm về tổng 854,27 gam ma túy. Hà Văn Khôi, Hà Thị Hồng là đồng phạm giúp sức, giữ vai trò thứ hai và thứ ba.

Tống Thị Bích khai nhận chỉ đặt mua 1 bánh heroin từ Lệ về cho Trần Quang Tiến (sống chung như vợ chồng với Bích) để Tiến sử dụng dần. Do vậy Bích phải chịu trách nhiệm độc lập về hành vi mua bán trái phép 1 bánh heroine cùng Nguyễn Thị Nhật Lệ.

Rất đông người dân quan tâm theo dõi phiên tòa.

Trước đó, Nguyễn Thị Nhật Lệ đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”, ra trại ngày 31/8/2004, đã được xóa án tích.

Còn Hà Văn Khôi cũng đã bị Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát xử phạt 19 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2019, chưa được xóa án tích. Trước đó, ngày 29/8/2002, Khôi bị Tòa ánh Nhân dân Tối cao xử phạt 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khôi chấp hành án xong ngày 29/8/2005, đã được xóa án tích.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhật Lệ tại phiên tòa.

Đây là vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Các bị can biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tộị, ăn ăn hối lỗi và mong được Hội đồng xét xử tuyên giảm nhẹ khung hình phạt.

Người dân theo dõi phiên tòa.

Căn cứ vào ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, phần bào chữa của luật sư, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nhật Lệ, Hà Thị Pớt, Hà Văn Khôi án tù chung thân. Hà Thị Hồng chịu mức án 16 năm 6 tháng tù; Tống Thị Bích 16 năm tù.

Ngoài ra các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung nộp 5 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trong vụ án này, hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” của Trần Quang Tiến, không liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, nên đã xét xử trong vụ án khác.

Đỗ Đức