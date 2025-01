Ở đâu khó có “đảng viên quân hàm xanh”

Đúng với tinh thần đảng viên đi trước, tiên phong vào những nơi gian khó, những đảng viên các đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở biên giới đã và đang bắc những nhịp cầu vững chắc kết nối ý Đảng - lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.

"Đảng viên quân hàm xanh” Đồn Biên phòng Tam Chung giúp bà con dân bản phát triển mô hình trồng các cây hoa màu.

Đồn Biên phòng Tam Chung (đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát) phân công 28 đảng viên phụ trách hỗ trợ 127 hộ gia đình trên địa bàn. Các hộ mà đảng viên phụ trách chủ yếu là hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh éo le, những con người từng lầm đường lạc lối. Mỗi tháng, từng chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Tam Chung sẽ dành ra 20.000 đồng đóng góp vào quỹ để hỗ trợ cây giống, con giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây đã trở thành “điểm tựa” giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn và cũng là chương trình do đơn vị thực hiện theo chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hỗ trợ các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Ông Hà Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung, cho biết: "Trong những năm qua, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung đã giúp đỡ khoảng 100 hộ dân khó khăn phát triển kinh tế. Các hộ dân được giúp đỡ đều vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ có tư duy làm kinh tế, kinh doanh hàng hóa. Nhìn thấy hiệu quả thực tế từ cây giống, con giống bộ đội trao tặng, nhiều hộ đã chủ động mua thêm giống nhờ được hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc. Ở các bản: Poọng, Lát, Suối Lóng đã hình thành phong trào người dân thi nhau làm kinh tế".

Cách xa trung tâm xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) chừng 10km, con đường vào bản Ho thật gian nan vất vả. Chúng tôi cùng Thiếu tá Đoàn Ngọc Hùng, cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hiền Kiệt vào bản Ho, cũng là người được phân công phụ trách giúp đỡ 5 hộ gia đình tại bản. Người đầu tiên chúng tôi được gặp tại bản Ho là phó bản Vi Văn Liên. Nói chuyện làm ăn của bà con trong tâm trạng phấn khởi, ông Liên nhắc nhiều đến chuyện bộ đội hướng dẫn bà con trong bản trồng cây lúa nước, đậu tương, gừng... đã khiến cái đói, nghèo dần rời xa mảnh đất nhiều gian khó này. Ông kể: “Khi chưa có BĐBP ở đây, bản Ho nghèo lắm. Cả bản có 93 hộ, 430 nhân khẩu người dân tộc Thái. Bản nằm ở vùng sâu, tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình núi non hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt; trình độ canh tác của bà con rất lạc hậu, nông sản không bán được nên sản xuất chủ yếu tự cấp, tự túc, dẫn đến tỷ lệ hộ đói nghèo trong bản chiếm đến 70%”.

Chúng tôi cùng đi thăm người dân bản Ho, được nghe câu chuyện về một bản Ho no ấm hôm nay. Nhiều năm trước, bản Ho còn chẳng có đường mà đi. Người dân muốn ra trung tâm xã bán con gà, mua gói muối hay người ngoài muốn vào bản phải men theo suối Khiết, đi bộ nửa ngày mới đến nơi. Với những cánh đồng lúa chín nằm dọc con suối Khiết, những rừng luồng bạt ngàn xanh ngát, những ngôi nhà sàn nằm san sát nhau là minh chứng cho cuộc sống ấm no đang hiện hữu ở bản hôm nay. Từ chuyển đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, xã cũng xóa bỏ được tập quán canh tác cũ, lạc hậu, đời sống Nhân dân được no đủ, có vốn để phát triển sản xuất, tình trạng phá rừng làm nương rẫy cơ bản chấm dứt. Nhờ có thu nhập cao, nhiều gia đình đã có vốn tích lũy, xây dựng được nhà ở khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã phân công 39 đồng chí là đảng viên phụ trách giúp đỡ 185 hộ/1.132 khẩu. Là một trong những địa bàn phức tạp nhất về tội phạm ma túy, di cư tự do trên tuyến biên giới của tỉnh, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác quốc phòng, dân vận nên Đồn Biên phòng Trung Lý luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quản lý. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý thường xuyên gần dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về tác hại và hậu quả của ma túy, vận động bà con dân bản tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Cũng chính đồng bào là những người cung cấp hàng trăm nguồn tin cho các cán bộ, chiến sĩ đánh án thành công. Cũng nhờ sâu sát, gần dân nên cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nắm được tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, nắm chắc các nguồn tin, công tác chuẩn bị di cư của đồng bào Mông. Qua đó các cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông ổn định đời sống, không di cư tự do, không đốt nương làm rẫy.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 681 về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, BĐBP Thanh Hóa đã phân công 513 đảng viên phụ trách trên 2.500 hộ gia đình ở khu vực biên giới đất liền và vùng biển, trong đó có trên 1.700 hộ là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Các đảng viên biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào.

Trong cái rét buốt miền biên viễn, trong muôn vàn những cái khó khăn còn hiện hữu vẫn sáng lên hình ảnh những thầy giáo quân hàm xanh vượt núi băng rừng miệt mài mang con chữ đến với bà con dân bản; những người cán bộ biên phòng tận tụy với người dân bản để chung tay phát triển kinh tế và bảo vệ bản làng.

Bài và ảnh: Hoàng Lan