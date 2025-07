Nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn trong mùa mưa bão

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 19.200ha nuôi trồng thủy sản thương phẩm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đa phần mô hình phát triển nhỏ lẻ trên khu vực sông nước nên vấn đề bảo đảm an toàn cho diện tích và đối tượng con nuôi trong mùa mưa bão là hết sức cần thiết.

HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Quảng Chính, xã Quảng Chính hướng dẫn giảm mật độ và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Quảng Chính, xã Quảng Chính đang quản lý và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho khoảng 60ha nuôi trồng của người dân. Trong đó, đối tượng con nuôi chủ lực là tôm sú, cua... Giám đốc HTX Phạm Bá Thảo cho biết: Để hỗ trợ thành viên phát triển an toàn, hiệu quả việc nuôi trồng, mỗi đầu vụ nuôi trồng chúng tôi đều tổ chức tập huấn huớng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cho người dân. Ngoài ra, vào vụ nuôi hè thu, cũng đúng mùa mưa bão, HTX đã chủ động hướng dẫn người dân thực hiện đúng khung lịch thời vụ và có kế hoạch thả giống phù hợp với từng đối tượng nuôi; chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cao các bờ ao, đầm nuôi nhằm hạn chế thất thoát khi xảy ra mưa lớn; thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh tiêu thoát nước, chuẩn bị đủ nhiên liệu để vận hành máy bơm tiêu khi cần thiết...

Tại vùng nuôi thủy sản xã Quảng Chính, có hơn 50 hộ dân phát triển nuôi trồng khoảng 176ha. Mặc dù là vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản song việc đầu tư hạ tầng, các vùng nuôi trồng chưa đồng bộ. Đặc biệt là khu vực chuyển đổi ruộng thấp trũng, vùng ven sông vào mùa mưa bão vẫn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn. Do đó, HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Quảng Chính đã tham mưu cho UBND xã hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nuôi cần quan tâm thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn ao, đầm và nhà màng, nhà lưới nuôi thủy sản. Sẵn sàng nguồn vật tư sản xuất, thuốc phòng chống dịch bệnh trên đối tượng nuôi trồng trong mùa mưa bão.

Gia đình ông Trương Sỹ Chế ở thôn 5, xã Thọ Ngọc phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt với các đối tượng nuôi như cá trắm, trôi, chép, rô phi... Với kinh nghiệm nuôi gần 20 năm nên vào mùa mưa bão, gia đình sẵn sàng các loại vật tư cần thiết để bảo đảm an toàn cho diện tích nuôi. Ông Chế cho biết: "Sau thời gian nuôi, gia đình đã tích lũy được kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, nhất là trong mùa mưa bão. Ở mùa này, khi nhiệt độ thay đổi, chất lượng nước kém và mật độ nuôi cao có thể làm cá nước ngọt có nguy cơ mắc một số bệnh do vi khuẩn, ký sinh trùng và virus. Do đó, ngay từ đầu vụ, gia đình tôi căn lịch để thả trước và thu hoạch sớm những diện tích đạt tiêu chuẩn vừa tránh mưa bão, vừa giảm mật độ nuôi thả. Với diện tích còn lại, gia đình thường xuyên kiểm tra nguồn nước, thức ăn. Đồng thời, chủ động thực hiện thay nước, tháo xả nước và thả thuốc phòng bệnh trong mùa mưa”.

Trên diện tích 5 sào ao nuôi được đầu tư hạ tầng kiên cố, đồng bộ và kỹ thuật nuôi tốt, mỗi năm gia đình ông Trương Sỹ Chế thu được khoảng 1,5 tấn cá, doanh thu hơn 200 triệu đồng, lợi nhuận gần 100 triệu đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm nay diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt mưa, bão, áp thấp nhiệt đới xen kẽ những đợt nắng nóng kéo dài. Do đó, để bảo đảm an toàn các vùng nuôi thủy sản trong mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng nói chung, người nuôi thủy sản nói riêng về công tác đảm bảo an toàn cho người và ao, đầm nuôi. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với phòng kinh tế các xã tổ chức kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, hướng dẫn người dân có các biện pháp bảo vệ ao, đầm nuôi thủy sản khi có mưa, gió lớn. Đồng thời, quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, nạo vét kênh mương để bảo đảm tiêu thoát nước nhanh chóng, kịp thời. Các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp gia cố, bảo vệ bờ, cống, quạt sục khí; hướng dẫn người nuôi thủy sản thu hoạch trước mùa mưa, bão nếu tôm, cá đạt kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế thất thoát, thiệt hại kinh tế khi bão, lũ xảy ra; thường xuyên kiểm tra và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho con nuôi thủy sản khi thời tiết thay đổi.

Bài và ảnh: Lê Hòa