Xã Thiệu Nguyên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trong quá trình XDNTM, xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) ghi dấu ấn bằng việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người tăng, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Lấy mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023 là đích đến, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Nguyên quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Người dân xã Thiệu Nguyên chú trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao tầm vóc đàn gia súc.

Bước vào giai đoạn thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu với những yêu cầu nâng cao hơn về các tiêu chí, xã xác định đây là việc làm không dễ dàng, nhiều khó khăn do nguồn lực đã dồn hết cho công tác xây dựng xã NTM nâng cao ở giai đoạn trước. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, ban chỉ đạo XDNTM xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng với diện tích gần 3.000m2; chuyển đổi diện tích đất sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang các loại cây như ngô, lạc, rau an toàn, khoai tây, khoai lang...

Đồng thời, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, thu hút doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, phong trào phát triển chăn nuôi ngày càng được nhân rộng, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình gia trại tập trung với số lượng lớn. Xã cũng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật, vận động Nhân dân lựa chọn các loại giống mới, nâng cao tầm vóc đàn gia súc; hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ, thực hiện phun tiêu độc, khử trùng định kỳ.

Để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi bền vững, UBND xã đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi khoảng 30 ha diện tích đất sản xuất kém hiệu quả kinh tế sang trồng cỏ và ngô dày để chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi gia súc. Hiện, xã Thiệu Nguyên đã xây dựng sản phẩm bánh lá nhãn hiệu Hưng Ân đạt OCOP 3 sao. Toàn xã có 315 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, vận tải, may mặc và các dịch vụ khác. Kinh tế phát triển, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đạt 58,2 triệu đồng, tăng 7,7% so với quy định.

Trong quá trình XDNTM kiểu mẫu, Thiệu Nguyên đã tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia như: xây dựng giao thông nông thôn, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn... Từ nguồn lực huy động XDNTM của ngân sách xã, Nhân dân, doanh nghiệp, xã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 5,3km đường giao thông, tu sửa chỉnh trang trung tâm văn hóa - thể thao xã. Các thôn tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa, lắp đặt dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời, chỉnh trang 20.100m tường rào, làm đường giao thông, nhiều tuyến đã lắp biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, làm kênh gom nước thải sinh hoạt, rãnh thoát nước nắp đậy được trên 6.000m, lắp đặt hệ thống nước sạch... Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,3%; tỷ lệ người dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung cơ bản đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hơp thực hiện nhiệm vụ, sự hài lòng của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Ngô Xuân Thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, cho biết: Xã tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu, thôn thông minh... Xã đang đẩy mạnh vận động Nhân dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đã lắp đến hộ và vận động thêm các hộ đăng ký lắp đặt hệ thống nước sạch từ công trình tập trung. Thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập của người dân lên 64 triệu đồng/người/năm.

Những kết quả đạt được qua XDNTM nâng cao là niềm vui lớn của cán bộ, Nhân dân xã Thiệu Nguyên. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, Thiệu Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Bài và ảnh: Kim Ngọc