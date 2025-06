Nỗi lo cầu treo, cầu tạm không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

Với 7 cầu treo được bắc qua sông, suối giúp cho việc đi lại của người dân huyện Lang Chánh được thuận lợi, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, hiện có nhiều cầu không đảm bảo an toàn cho người qua lại cần được nhanh chóng xây dựng, tu sửa hoặc xóa bỏ. Đây là việc nên làm, nhất là khi mùa mưa bão năm 2025 đang đến gần.

Cầu treo bản Lọng, xã Tam Văn.

Cầu treo bản Lọng đi bản Phá, xã Tam Văn có chiều dài hơn 120m, mặt cầu rộng 2m, được kết cấu mặt sàn bằng sắt, dây cáp và dây néo được làm bằng thép. Cầu có nhiệm vụ kết nối 350 hộ dân của bản Lọng và bản Phá với trung tâm xã qua dòng sông Âm. Mặc dù, cầu mới xây dựng năm 2013 song do ảnh hưởng của các trận mưa lũ, gần đây nhất là trận lũ của năm 2022 khiến phần mố của một bên cầu phải gia cố nhằm bảo vệ cầu đã bị sạt. Hai bên lan can của cầu đã có vị trí bị đứt gãy và các dây néo có hiện tượng bị chùng... gây nguy hiểm cho người đi lại, nhất là vào mùa mưa bão.

Ông Lương Vũ Quang, người dân bản Phá cho biết: “Hàng ngày tôi đưa đón cháu ra trung tâm xã đi học qua cầu này 4 lần. Do cây cầu xây dựng đã lâu nên dầm, dây cáp, dây néo đã hoen gỉ, mỗi lần đi qua cầu rung lắc, rất nguy hiểm. Tôi mong Nhà nước quan tâm, sớm xây dựng cho bà con cây cầu cứng giúp việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn”.

Chủ tịch UBND xã Tam Văn Lê Văn Cảnh, cho biết: "Trên địa bàn xã hiện có 2 cầu treo dân sinh là cầu bản Lọng và cầu bản Lót. Xã từng trích ngân sách, vận động Nhân dân đóng góp tu bổ, nâng cấp cầu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra cầu, nhất là vào dịp trước và trong mùa bão nhằm phát hiện, xử lý sự cố kịp thời. Tuy nhiên, cả 2 cầu đều đã có dấu hiệu xuống cấp; các dây néo đã bị chùng, mặt sàn và lan can của cầu đều bị bung các mối nối".

Được sự quan tâm của tỉnh, huyện, cầu bản Lọng đang chuẩn bị được khởi công thay thế bằng cầu bê tông dự ứng lực. Tuy nhiên, về cầu treo bản Phá, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc Lê Văn Phú, cho biết: “Phương tiện đi lại trên cầu có hiện tượng rung lắc, các ốc vít bị rơi, dây cáp có hiện tượng bị nghiêng sang một bên nên không đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cầu, nhất là vào mùa mưa bão. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên cầu, ngoài kiến nghị huyện có kế hoạch tu sửa cầu, địa phương đã tuyên truyền, cảnh báo người dân cẩn trọng khi qua cầu. Đồng thời, cắt cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra".

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lang Chánh Lê Quang Tùng, cho biết: “Trong số 7 cầu treo dân sinh đang được khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong huyện có cầu Bến Lậm (xã Giao An) và cầu bản Lọng (xã Tam Văn) hiện đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên cầu. Hai cầu này đã có chủ trương đầu tư cầu cứng thay thế cầu treo xuống cấp. Các cầu còn lại chưa nằm trong danh mục đầu tư do cầu đang còn sử dụng được, nhưng có một số vị trí như dầm dọc, dầm ngang, lan can bị han gỉ... Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi qua cầu treo dân sinh vào mùa mưa, các địa phương cần kiểm tra các bộ phận chịu lực của cầu như dây cáp chủ, hệ dây treo, mặt cầu, hố neo, dây neo, khối neo, tháp cầu. Đồng thời, phải thường xuyên bảo trì và khi phát hiện hư hỏng phải sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn chịu lực của công trình trong quá trình khai thác; trường hợp hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn phải kịp thời làm rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông qua cầu.

Bài và ảnh: Minh Lý