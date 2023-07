Lan tỏa những giá trị nhân ái

Gần 10.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế được trợ giúp; nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, phát huy, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp Nhân dân, đó là điểm nổi bật của Tháng Nhân đạo năm 2023 được triển khai tại Thanh Hóa.

Hội CTĐ tỉnh trao hỗ trợ xây nhà Nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Hữu Vọng (sinh năm 1988), tổ dân phố Quang Vinh, phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn).

Gia đình anh Nguyễn Hữu Vọng (sinh năm 1988), tổ dân phố Quang Vinh, phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) là một trong số những hộ gia đình vừa được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái. Gia đình anh Vọng thuộc diện hộ nghèo, vợ anh hay ốm đau phải thường xuyên nằm viện. Để phát triển kinh tế, anh Vọng đã vay tiền mua tàu đánh bắt cá, nhưng trong một lần ra khơi kiếm sống không may gặp nạn, tàu bị đắm, anh may mắn còn giữ được mạng sống trở về. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại gánh thêm những khoản nợ nần chồng chất, buộc gia đình anh phải bán đất và nhà hiện có để trả nợ. Đứng trước nguy cơ không có chỗ ở, mẹ đẻ anh đã cho một phần đất, còn anh thì vay mượn khắp nơi để xây nhà. Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Vọng, Hội CTĐ tỉnh đã trích kinh phí từ chương trình an toàn cho ngư dân nghèo năm 2023 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, hỗ trợ gia đình anh 50 triệu đồng để xây nhà. Bên cạnh đó, người thân, bạn bè, đoàn thể, chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ cả tinh thần và vật chất cho anh. Nên sau một thời gian ngắn, gia đình anh Vọng đã vào ở ngôi nhà mới trong niềm hạnh phúc.

Theo chân đoàn công tác của Hội CTĐ đến Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi được hòa mình vào không khí ấm áp của hoạt động nhân đạo. Các thành viên Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh đã cẩn thận, chu đáo chuẩn bị những suất ăn giàu dinh dưỡng để trao đến tận tay người bệnh và người nhà bệnh nhân. Nhận suất ăn miễn phí, bà Lê Thị Hoan (Quảng Xương) xúc động nói: “Chồng tôi mắc bệnh ung thư, phải điều trị ở bệnh viện thường xuyên, rất tốn kém. Được nhận suất ăn miễn phí mà Hội CTĐ và Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh hỗ trợ, tôi vô cùng biết ơn. Những suất ăn đã giúp tôi tiết kiệm được một phần chi phí trong quá trình điều trị bệnh và động viên tinh thần vợ chồng tôi”.

Trong suốt những năm qua, hoạt động hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đã được Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh triển khai hàng tháng, nhưng trong Tháng Nhân đạo năm nay, hoạt động này có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh, do đó đã lan tỏa, chia sẻ sâu rộng hơn về giá trị của những việc làm tử tế, những hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong Tháng Nhân đạo. Theo thông tin của Hội CTĐ tỉnh, thực hiện Tháng Nhân đạo năm nay, có gần 10.000 lượt người khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được trợ giúp. Nhiều hoạt động tiêu biểu trở thành điểm nhấn trong Tháng Nhân đạo như: Trao tặng 77 xe đạp cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với trị giá trên 120 triệu đồng; trao tặng gần 900 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa với trị giá 252 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây nhà CTĐ cho các hộ ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại TP Sầm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa... với tổng trị giá 530 triệu đồng; tổ chức Chương trình trao học bổng, trao xe đạp; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Quan Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc.

Tháng Nhân đạo được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động triển khai lần đầu tiên vào tháng 5-2018 và được các cấp hội CTĐ xác định là hoạt động nòng cốt trong hoạt động trợ giúp nhân đạo. Qua đó, cổ vũ, phát huy, khơi dậy và lan tỏa các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Để Tháng Nhân đạo năm 2023 đạt hiệu quả cao, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động, vận động nguồn lực; vận động các cấp hội tổ chức ít nhất một công trình, một phần việc nhân đạo; linh hoạt sáng tạo trong xây dựng địa chỉ nhân đạo, quỹ nhân đạo tại địa bàn. Từ đó làm cơ sở để thu hút các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quỹ, triển khai các hoạt động nhân đạo.

Điểm đặc biệt trong Tháng Nhân đạo năm 2023 là từ sức lan tỏa của các hoạt động trong Tháng Nhân đạo, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động kế hoạch xây dựng Quỹ Cứu trợ nhân đạo năm 2023. Kế hoạch đã được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc huy động nguồn lực từ cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, việc tiếp nhận ủng hộ xây dựng quỹ cơ bản được triển khai đồng bộ, đến hết tháng 6-2023, Quỹ Cứu trợ nhân đạo đã tiếp nhận được hơn 2 tỷ đồng ở cấp tỉnh và trên 3 tỷ đồng ở cấp huyện.

Trao đổi với phóng viên về hiệu quả Tháng Nhân đạo, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Thanh cho biết: Được sự định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chỉ đạo của Trung ương Hội, với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, các cấp Hội CTĐ đã lan tỏa thông điệp mỗi người hãy làm nhân đạo từ tâm, chia sẻ và nhân lên những hành động tử tế; nhìn nhận sự khó khăn của những mảnh đời bất hạnh từ trái tim. Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, các hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ thực sự đã lan tỏa sâu rộng, chạm đến trái tim của mỗi người dân trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Bài và ảnh: Thùy Linh