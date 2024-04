Hoằng Hóa huy động lực lượng đảm bảo ANTT tại Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024

Để chuẩn bị tốt điều kiện cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2024, huyện Hoằng Hoá đã triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch, trong đó chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và an toàn cho du khách.

UBND huyện Hoằng Hoá giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hoằng Trường, các xã trong Khu du lịch biển Hải Tiến, các nhà đầu tư đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến và trong suốt mùa du lịch.

Công an huyện Hoằng Hóa đã xây dựng phương án bảo đảm ANTT trong mùa du lịch biển 2024, nhất là vào đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến diễn ra vào tối ngày 29/4.

Trong ngày diễn ra lễ hội, Công an huyện Hoằng Hóa sẽ phối hợp huy động các cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Hoằng Trường và lực lượng công an các xã, thị trấn tham gia phối hợp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Riêng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, Công an huyện bố trí lực lượng tại các chốt để hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường đến Khu du lịch biển Hải Tiến, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nút, nơi diễn ra lễ hội và các tuyến đường chính trong đêm diễn ra sự kiện.

Đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp phương tiện lưu thông trên các trục đường chính vào khu vực diễn ra lễ hội trong chiều 29/4. Cụ thể: Từ 15h00 không cho phương tiện đi vào khu vực Quảng trường biển; từ 16h00, không cho phương tiện đi từ Ngã tư đường 22m vào khu vực Quảng trường biển; từ 18h00 cùng ngày, không cho phương tiện đi từ Ngã tư Tiền Thôn (xã Hoằng Tiến) đến Quảng trường biển.

Đối với công tác bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, huyện đã triển khai phương án bố trí lực lượng và phương tiện cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Công an huyện Hoằng hóa chỉ đạo các xã trong khu du lịch thành lập các tổ ANTT, các đội cứu hộ, cứu nạn. Riêng Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phân công lực lượng thường trực cùng với phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trong suốt mùa du lịch, Công an huyện Hoằng Hoá tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tốt tình hình ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ..., góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và du khách khi đến với Hải Tiến.

Việt Hương