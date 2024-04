Công an TP Thanh Hóa lập biên bản xử lý 41 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Để bảo đảm tốt trật tự ATGT phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, Công an thành phố Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thành phố...

CSGT Công an thành phố Thanh Hóa điều tiết giao thông trên đại lộ Lê Lợi.

Theo đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường cắm chốt để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát phòng ngừa, cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá khổ, quá tải...

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an các phường, xã và lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, dân phòng tổ chức tuần tra Nhân dân khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An” năm 2024, với chủ đề “Tình sâu nghĩa nặng - son sắt thủy chung” kỷ niệm 63 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An (1961 - 2024) diễn ra tại Công viên văn hóa Hội An từ ngày 26/4 đến 1/5/2024.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tình hình trật tự ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông và TNGT. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 41 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền gần 30 triệu đồng, trong đó chủ yếu là các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm.

Thái Thanh (CTV)