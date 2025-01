Nhộn nhịp những chuyến bay đưa người xa quê về vui Tết, đón Xuân

Những ngày gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các hãng hàng không tại Cảng Hàng không Thọ Xuân đang tích cực huy động tàu bay và tăng chuyến bay phục vụ hành khách về quê vui Tết, đón Xuân.

Cảng hàng không Thọ Xuân nhộn nhịp những ngày áp Tết.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, hãng hàng không VietJet Air đã bay tăng chuyến bay lên 344 chuyến bay với 688 lượt cất hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân. Những ngày này, tại Cảng hàng không Thọ Xuân nhộn nhịp hành khách trở về quê hương đón Tết sum vầy cùng người thân sau một năm làm việc bận rộn.

Chuyến bay chuẩn bị cất cánh.

Vừa xuống sân bay, chị Lê Thị Hoa, xã Quảng Phú (Thọ Xuân) cùng chồng con nhanh chóng thu xếp hành lý để về nhà. Chị Lê Thị Hoa, cho biết: “Hiện gia đình đang làm ăn tại TP Hồ Chí Minh, năm nay được nghỉ sớm nên vợ chồng cùng hai con về quê ăn Tết cùng người thân. Nhờ các hãng bay tăng tầng suất chuyến bay, nên gia đình thu xếp công việc và lịch học của các con để check các chuyến bay phù hợp về quê ăn Tết”.

Hành khách nhận hành lý sau khi chuyến bay hạ cánh.

Căn cứ slots các chuyến bay dịp Tết 2025 của các hãng hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân đã được xác nhận, đơn vị đã chủ động công tác chuẩn bị phục vụ mặt đất trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2025. Để bảo đảm nguồn lực, nhân lực phục vụ các chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2025, Cảng hàng không Thọ Xuân đã thành lập Tổ Điều phối khai thác bao gồm đại diện Đài kiểm soát không lưu, các hãng hàng không cùng tham gia công tác điều phối, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác phục vụ cao điểm.

Các lực lượng bảo dảm an ninh trật tự tại Cảng hàng không Thọ Xuân hỗ trợ hành khách.

Ngoài ra, Cảng hàng không Thọ Xuân đã điều chuyển nhân sự từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào hỗ trợ phục vụ bay, tăng cường khối lao động gián tiếp phục vụ bay, tăng cường công tác kiêm nhiệm các vị trí công việc để nâng cao năng lực phục vụ cao điểm.

Ông Trần sỹ Hiến, Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân, cho biết: “Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh tại cảng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán”.

Theo kế hoạch từ 14/1 đến 12/2/2025, Cảng hàng không Thọ Xuân phối hợp với các hãng hàng không khai thác 750 chuyến bay với 1.500 lượt cất hạ cánh. Riêng cao điểm tết tăng 550 chuyến bay với 1.100 lượt cất hạ cánh.

Trong đó, số chuyến bay đêm từ 22h00 đến 5h59 sáng ngày hôm sau (tính cả các chuyến bay mở quầy trước 6h00) là 327 chuyến bay với 654 lượt cất hạ cánh. Số chuyến bay tăng chuyến dịp cao điểm Tết của các hãng VietNam Airlines 161 chuyến bay với 322 lượt cất hạ cánh; hãng VietJet Air 344 chuyến bay với 688 lượt cất hạ cánh; hãng Bamboo Airways 38 chuyến bay với 76 lượt cất hạ cánh.

Hành khách làm thủ tục online tại sân bay.

Để tạo thuận lợi cho hành khách, cảng đã lắp đặt 6 ki ốt check-in online nhằm nâng cao năng lực phục vụ, triển khai làm thủ tục online cho hành khách chủ động thực hiện trước khi đến sân bay. Đồng thời, bố trí đầy đủ nhân sự, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ bay cao điểm Tết.

Niềm vui của người dân về quê vui Tết, đón xuân.

Triển khai bổ sung các biện pháp nhằm đảm bảo việc xử lý, ứng phó các trường hợp, sự cố về khai thác, an ninh trật tự có thể xảy ra cũng như bố trí nhân sự hợp lý trong dịp cao điểm Tết. Trong đó, bố trí tăng cường nhân sự an ninh tại các điểm nóng, khu vực đông người như ga đi, sảnh trước nhà ga, sân đỗ tàu bay, khu vực cách ly. Bố trí tăng cường nhân viên bốc xếp hành lý tại quầy làm thủ tục, khu vực phục vụ hành lý đi. Cảng hàng không Thọ Xuân duy trì đảm bảo an ninh an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và nâng cao chất lượng dịch vụ tạo điều kiện cho hành khách thuận tiện đi và đến trong dịp cao điểm Tết 2025.

Lê Hợi