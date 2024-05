Nhớ Bác, nguyện cùng Người vươn tới mãi

Tháng Năm về, hàng triệu triệu trái tim người Việt ở trong nước và trên thế giới lại hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, về Làng Sen quê Bác - nơi cách đây 134 năm, đất mẹ đã sinh ra “người con chí hiếu” - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) có quy mô hơn 1ha. Ảnh: Minh Hiếu

Yêu thương, kính trọng Bác là tình cảm tự thân sâu sắc ở mỗi con người, bởi Người là niềm tin thiết tha nhất, là tấm gương trong sáng nhất mà bất cứ ai cũng có thể soi vào đó để tìm cho mình những giá trị nhân văn đích thực cùng sự khâm phục, kính trọng, tự hào, thân thương, gần gũi.

Trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, ngay sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

"Ham muốn tột bậc” của Người không chỉ là câu nói xuất phát từ đáy lòng mà còn là mục tiêu hành động nhất quán của Người, một người suốt đời vì nước, vì dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì lý tưởng ấy, vì hệ giá trị ấy mà Nhân dân ta đã đi theo Ðảng làm Cách mạng Tháng Tám thành công, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước thắng lợi và ngày nay đang tiến bước trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trong giáo dục cán bộ và đảng viên, Người luôn nhắc nhủ: "Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”; “Ðảng ta là một Ðảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Khắc ghi lời dạy của Người, tư tưởng “vì dân”, hành động “vì dân”, tất cả “vì dân” luôn được Thanh Hóa xác định là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ghi rõ: “...Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với việc chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Thanh Hóa đã ban hành hàng loạt nghị quyết, chỉ thị, chương trình có tác động lớn đến công tác an sinh xã hội như: Tái định cư cho các hộ dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; an cư cho đồng bào sinh sống trên sông; xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở...

Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh nguyện nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhớ Bác, ơn Người, xin mượn hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”, để nói lên tình cảm và nguyện ước của mỗi chúng ta vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, quê hương thịnh vượng.

Thanh Hóa