Nhiều trải nghiệm từ các mô hình trại hè

Đã qua rồi cái thời mùa hè chỉ là khoảng thời gian để các em “chạy sô” học thêm hay thụ động ở nhà với màn hình điện thoại. Giờ đây, nhiều bậc cha mẹ đã thay đổi quan niệm: mùa hè không chỉ để nghỉ ngơi, mà là giai đoạn quan trọng giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh và chính bản thân mình qua các mô hình trại hè với nhiều trải nghiệm đa dạng.

Trẻ tham gia học kỳ quân đội năm 2025.

Mỗi mô hình một trải nghiệm

Cứ mỗi dịp hè, em Nguyễn Đức Hiếu (13 tuổi ở phường Hạc Thành) lại chuẩn bị hành trang để tham gia khóa học trại hè. Từ trại hè kỹ năng Tâm Việt đến học kỳ quân đội, Hiếu đều được trải nghiệm. Và năm nay, Hiếu được bố mẹ đăng ký cho tham gia học kỳ công an. Đức Hiếu chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 em tham gia trại hè. Mỗi năm một chương trình, một trải nghiệm khác nhau nên em luôn hào hứng tham gia. Qua các khóa học, em được dạy kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng tự lập và tự bảo vệ bản thân... Điều này khiến em tự tin, hiểu rõ giá trị của bản thân hơn, biết trân trọng, yêu quý người xung quanh, đặc biệt là gia đình của mình”.

Hè 2025 có lẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ của em Nguyễn Nam Phong (sinh năm 2013 ở phường Hạc Thành) khi lần đầu được tham gia Chương trình “học kỳ quân đội”. Nam Phong cho biết: “Những ngày trong quân đội cho cháu rất nhiều cảm xúc. Ngày đầu tiên xa nhà, cháu rất nhớ mọi người và khá lo lắng khi tham gia chương trình. Những ngày tiếp theo, cháu dậy từ 5 giờ sáng, gấp chăn màn, tập thể dục, giặt quần áo. Đó là điều chưa bao giờ cháu làm khi ở nhà. Rất nhiều điều khác nữa cháu được học, được làm khi không có bố mẹ bên cạnh”.

Chị Nguyễn Thị Đức, mẹ Nam Phong cho biết: “Tôi đăng ký cho con tham gia học kỳ quân đội 10 ngày với mong muốn cháu được trải nghiệm và rèn luyện trong môi trường quân đội. Khi trở về, cháu kể về những bài học, những câu chuyện được trải nghiệm một cách hào hứng. Đáng mừng là cháu chủ động phụ giúp việc nhà với mẹ, tự lo cho mình nhiều hơn và biết chia sẻ, đoàn kết với bạn bè hơn”.

Đồng hành cùng trẻ

Hiện nay có nhiều mô hình trại hè được tổ chức như học kỳ quân đội, học kỳ công an, trại hè kỹ năng, trại hè sinh tồn, trại hè tự lập... Điển hình như học kỳ quân đội do Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 341, Quân khu 4 tổ chức hằng năm. Đây là chương trình duy nhất tại tỉnh Thanh Hóa giúp các em có cơ hội được trải nghiệm trong môi trường quân đội chuyên nghiệp. Các em được tham gia học kỷ luật trong quân đội, kỹ năng tự phục vụ bản thân đến những buổi học điều lệnh, đội ngũ và các hoạt động trên thao trường. Đồng thời được học các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sơ cứu, phòng chống đuối nước và những bài học về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, tình bạn... Các em không chỉ rèn luyện thể chất, rèn giũa ý chí, sự kỷ luật và tinh thần vượt lên chính mình, mà còn được thể hiện năng khiếu của bản thân qua những tiết mục văn nghệ, thể hiện cảm xúc bản thân trong những ngày xa nhà qua những trang nhật ký.

Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, chương trình do trung tâm tổ chức và luôn nhận được quan tâm, ủng hộ của nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, trung tâm phối hợp với Trung đoàn 266 và 270, Sư đoàn 341 tổ chức 2 đợt với hơn 500 “chiến sĩ” tham gia. Ngoài chương trình học kỳ quân đội, trung tâm còn tổ chức trại hè kỹ năng - nghiệp vụ công tác đội cho ban chỉ huy, nguồn ban chỉ huy liên đội. Các em tham gia trại hè được tìm hiểu kiến thức về lịch sử đội, điều lệ và công tác chủ yếu của ban chỉ huy đội; trang bị những nội dung cơ bản của nghi thức đội và các kỹ năng khác. Thông qua những hoạt động tại trại hè, các em được phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, gia đình, nhà trường, bạn bè”.

Ngoài ra còn có các lớp trại hè kỹ năng của Nhà Văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo kỹ năng Tâm Việt Thanh Hóa... Mỗi trại hè không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị, bổ ích cho trẻ, mà còn là hành trình giúp trẻ trưởng thành, có trách nhiệm hơn.

Trong thế giới hiện đại, nơi kỹ năng mềm và năng lực cá nhân được đề cao, những gì trẻ học được từ trại hè chính là nền móng cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng nhiều mô hình trại hè ra đời, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố an toàn khi lựa chọn chương trình cho con tham gia. Trước hết, nên ưu tiên các trại hè do đơn vị có pháp nhân rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có đội ngũ quản lý, huấn luyện viên, điều phối viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và tâm huyết với trẻ. Đồng thời, cần tìm hiểu chương trình, nội dung của mô hình trại hè, lựa chọn mô hình phù hợp với trẻ và luôn đặt sự an toàn, sức khỏe, tinh thần của trẻ lên hàng đầu, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian trải nghiệm bổ ích.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi