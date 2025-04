Nhiều sự kiện lịch sử sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen trong đại lễ Vesak 2025

Ngày 8/5/2025, ngày cuối cùng của Đại lễ Vesak 2025, hàng nghìn đại biểu từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ di chuyển về núi Bà Đen (Tây Ninh) tham dự chuỗi sự kiện lịch sử trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Chuỗi các nghi thức tâm linh lớn sẽ được Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc LHQ (ICDV) và GHPGVN tổ chức, nhằm hướng đến chủ đề của Đại lễ – “Hòa hợp và Bao hàm vì Nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Lễ cung rước Xá lợi đức phật từ Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ

Lần đầu tiên trong lịch sử, quốc bảo của Ấn Độ sẽ được rước về núi Bà Đen để phật tử và du khách chiêm bái. Đây là xá lợi nằm trong một bình chứa được nhà khảo cổ người Anh William Claxon Peppé phát hiện vào năm 1898 từ nền móng của một phế tích tại Piprahwa, bang Uttar Pradesh. Sau khi giải mã các ký tự trên nắp bình, người ta đã xác định đây chính là xá lợi nguyên bản của Đức Phật. Việc phát hiện ra bình chứa xá lợi Piprahwa đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử Phật giáo khi chứng minh được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật có thật trong lịch sử, điều mà trước đó, người ta vẫn còn hoài nghi lẫn phủ nhận.

Năm 1997, Phật giáo Thái Lan đã tạo tác và cúng dường một bảo tháp mạ vàng với phần đỉnh tháp chứa 109 gam vàng thật để tôn trí xá lợi này. Nhiều thế kỷ qua, phần xá lợi Phật được xem là một bảo vật quý giá của nhân loại, được các phái đoàn quốc tế đến chiêm bái, thiền hành, niệm Phật.

Xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước đến núi Bà Đen với các nghi lễ trang trọng bởi hàng ngàn các Chư Tôn Đức Giáo phẩm cấp cao của GHPGVN, các phái đoàn Phật giáo quốc tế, đại diện chính quyền và đại biểu của Đại lễ Vesak 2025 . Trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ, xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo từ ngày 8-13/5/2025 để Phật tử và công chúng chiêm bái, đảnh lễ bảo vật Phật giáo thế giới và đón nhận hồng ân của Đức Phật.

Việc cung rước Xá lợi từ Bảo tàng Quốc gia New Delhi, Ấn Độ - cái nôi của Phật giáo - về Việt Nam không chỉ là một sự kiện tôn giáo trọng đại mà còn là một phước duyên lớn lao để các Phật tử và du khách gieo trồng hạt giống thiện lành, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nghi lễ trồng 108 cây bồ đề

Tiếp nối nghi lễ cung rước Xá lợi, lễ trồng 108 cây bồ đề sẽ được cử hành tại Vườn bồ đề trên đỉnh núi Bà Đen bởi các Cao tăng và các lãnh đạo của các phái đoàn Phật giáo từ 80 quốc gia trên thế giới. Đây là vườn bồ đề đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam, khi mỗi cây sẽ mang tên một quốc gia như một sự hiện hữu và dấu ấn vĩnh cửu của Đại lễ Vesak 2025 tại núi Bà Đen.

Trong văn hoá Phật giáo, chính dưới cội cây bồ đề ở Bodh Gaya, Ấn Độ, Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ thành Phật. Bởi vậy, cây bồ đề có một vị trí vô cùng thiêng liêng, là biểu tượng của sự giác ngộ, trí tuệ, bình an và che chở.

Con số 108 cũng là một con số linh thiêng trong Phật giáo, tượng trưng cho 108 phiền não của con người, và việc thực hành giáo pháp để vượt qua 108 phiền não để đến được bến bờ an lạc. Việc trồng 108 cây bồ đề tại Núi Bà Đen mang ý nghĩa sâu sắc về việc gieo trồng hạt giống giác ngộ, nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ, để Phật tử và du khách tìm thấy sự an lành, thanh tịnh ngay trên đỉnh núi thiêng.

Vườn bồ đề núi Bà Đen sẽ là một điểm đến biểu trưng cho sự giác ngộ và hoà hợp, biểu tượng của hoà bình thế giới và phát triển bền vững được lưu giữ tại nơi ngọn núi cao nhất Nam bộ. Vườn bồ đề cũng là nơi du khách có thể ngồi thiền định, chiêm nghiệm giáo lý nhà Phật và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Đại lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới

Chiều tối ngày 8/5/2025, Đại lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới sẽ được long trọng tổ chức tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn rộng lớn trên đỉnh núi Bà Đen. Buổi lễ là dịp để các Cao tăng và các chư tôn giáo phẩm từ khắp toàn cầu cùng thắp lên những ngọn nến biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, từ bi và cầu nguyện về một thế giới hoà bình, an lạc.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời cầu nguyện chân thành cho hòa bình thế giới, cho sự chấm dứt chiến tranh, xung đột, đói nghèo và khổ đau; cầu nguyện cho chúng sinh được sống trong an lành, hạnh phúc và yêu thương.

Giữa không gian linh thiêng của ngọn núi thiêng, kết hợp với ánh sáng huyền diệu của hàng ngàn ngọn nến là lời kinh cầu nguyện trầm ấm, sẽ tạo nên một năng lượng cộng hưởng mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương. Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là một sự kiện văn hóa mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam và Phật tử trên toàn thế giới.

Chuỗi sự kiện tâm linh đặc sắc diễn ra vào ngày 8/5/2025 tại núi Bà Đen không chỉ đưa núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến hành hương của thế giới, mà còn góp phần lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Tùng Dương