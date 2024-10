Nhiều năm lưu thông trên “con đường đau khổ”, cử tri Lang Chánh đồng loạt kiến nghị

Thời gian qua, hơn 30km đường tỉnh 530B từ thị trấn Lang Chánh đi qua địa phận các xã Tân Phúc, Tam Văn, Lâm Phú và nối với xã Trung Hạ (Quan Sơn) xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Nhiều đoạn, mặt đường bong tróc lớp bê tông nhựa và xuất hiện nhiều “ổ gà” lớn, nhỏ

Là tuyến đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của hơn 11.800 hộ dân. Tuy nhiên, sau 13 năm đưa vào sử dụng tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh với những người dân sống hai bên đường và cả những người hàng ngày đi học, đi làm qua đây. Nhiều đoạn, mặt đường bong tróc lớp bê tông nhựa và xuất hiện nhiều “ổ gà” lớn, nhỏ. Chưa kể, chiều rộng mặt đường chỉ có 4m nên rất hẹp so với yêu cầu thực tế. Nhiều đoạn, 2 xe ô tô khá khó khăn để đi ngược chiều trên đường.

Các phương tiện đi qua đoạn đường xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì thế mới đây, cử tri xã Tân Phúc đã có ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND xã, HĐND huyện Lang Chánh về tình trạng xuống cấp của tuyến đường này, đặc biệt là đoạn qua điểm trường mầm non xã Tân Phúc, khu Tân Lập, tình trạng nước từ các khe cuốn theo đá, cát phủ lên mặt đường, làm sói mòn, hư hại với những vũng nước đọng rộng từ 2 đến 3m, sâu khoảng 10 đến 25cm. Hơn nữa điểm trường ở dưới chân dốc khiến cho việc mất an toàn cho người tham gia giao thông, phụ huynh đưa đón trẻ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Bước vào năm học mới nhà trường đã nhờ phụ huynh khắc phục bằng cách “vá” lớp xi măng lên những vũng nước ngay cổng để tiện cho việc đi lại, nhưng đây chỉ là phương án tạm thời, sau một thời gian ngắn ổ voi, ổ gà, rãnh nước sâu... xuất hiện chằng chịt trên tuyến tỉnh lộ 530B, đoạn qua trường lại gây ùn ứ, cản trở người tham gia giao thông, nguy cơ mất an toàn cho phụ huynh đưa đón trẻ.

Ngày càng nhiều ổ voi, ổ gà, vũng nước xuất hiện trên tuyến tỉnh lộ 530B.

Ngoài việc xuống cấp thì tuyến đường này còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vì bên ta luy dương là núi cao, cây cối um tùm, nhiều đoạn đã xảy ra sạt lở hàng chục khối đất đá tràn xuống đường, được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hơn nữa một bên là vực thẳm sâu hàng trăm mét, nếu bất cẩn hoặc xảy ra sự cố cả xe và người có thể lao xuống sông bất cứ lúc nào vì không có lan can chắn an toàn.

Ban thôn Tân Lập đo độ rộng của các vũng nước để báo báo cấp trên

Tiếp nhận phản ánh của người dân và ý kiến của cử tri, huyện Lang Chánh đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, trước mắt bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, về lâu dài tuyến tỉnh lộ 530B cần được đầu tư mở rộng xây dựng mới, nâng cấp để đảm bảo hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa của nhân dân, vì đây cũng chính là tuyến huyết mạch để Lang Chánh kết nối với huyện Quan Sơn.

Ngọc Thỏa (CTV)