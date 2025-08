Nhật Bản trải qua ngày thứ hai liên tiếp nhiệt độ lên tới 40 độ C

Ngày 31/7, nắng nóng cực độ tiếp tục bao trùm phần lớn Nhật Bản, với nhiệt độ được ghi nhận ở một số nơi trên 40 độ C. Đây là ngày thứ hai quốc gia Đông Bắc Á này chứng kiến nhiệt độ cao như vậy.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đợt nắng nóng nguy hiểm này chủ yếu ảnh hưởng đến miền Tây, nơi nhiệt độ lên tới 40,4 độ C tại thành phố Takahashi, tỉnh Okayama vào chiều 31/7.

Theo JMA, đến 15h30 giờ địa phương, nhiệt độ cao nhất đạt 39,5 độ C tại thành phố Fukuchiyama (tỉnh Kyoto), 39,3 độ C tại thành phố Iwakuni (tỉnh Yamaguchi) và 38,9 độ C tại thành phố Nishiwaki (tỉnh Hyogo) và thị trấn Akiota (tỉnh Hiroshima).

Cảnh báo say nắng đã được ban hành với 34 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản trong ngày 31/7.

JMA kêu gọi người dân giữ mát bằng cách sử dụng điều hòa không khí, uống đủ nước và muối, nghỉ ngơi thường xuyên khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ toàn cầu đã tăng vọt trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu đang tạo ra các hình thái thời tiết ngày càng bất thường, và Nhật Bản không phải là ngoại lệ.

Mùa Hè 2024 là một trong những mùa nóng nhất trong lịch sử Nhật Bản, sau đó là mùa Thu ấm nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận cách đây 126 năm./.

Theo TTXVN