Nhân rộng mô hình khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự

Xây dựng mô hình khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự (ANTT) được xác định có vai trò quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”.

Mô hình “Camera với ANTT” ở xã Bá Thước phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

Để huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an triển khai xây dựng, duy trì nhiều mô hình về ANTT. Qua đó, đưa hoạt động này trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ngay tại cơ sở.

Điển hình như phường Hạc Thành, phường Quảng Phú là những địa phương đi đầu trong xây dựng và duy trì các mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT”; “Dòng họ với ANTT”; “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa"; “Câu lạc bộ nhà trọ tự quản về ANTT”; “Tổ dân phố không bạo lực gia đình”; “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật”...

Cùng với những mô hình trên, các địa phương khác cũng đã nhân rộng mô hình “Camera giám sát về ANTT”. Thông qua việc khai thác dữ liệu, hệ thống camera bước đầu đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công tác xác minh, điều tra, xử lý tội phạm, nhất là việc nhận dạng phương tiện, đối tượng phạm tội, thời gian, địa điểm gây án... Chỉ tính trong năm 2024, lực lượng công an trên địa bàn đã tiến hành 1.028 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xác minh, làm rõ 152 vụ việc liên quan đến ANTT...

Còn tại thị trấn Cành Nàng (cũ), nay là xã Bá Thước, để triển khai các mô hình tổ tự quản về ANTT ở các thôn, khu phố, MTTQ và các đoàn thể phối hợp với lực lượng công an đã xây dựng lực lượng nòng cốt là trưởng thôn, ban công tác mặt trận, cựu chiến binh, đoàn thanh niên...

Tổ tự quản về ANTT hoạt động theo phương thức nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tổ chức hòa giải hoặc đề xuất biện pháp xử lý, không để nảy sinh vấn đề phức tạp. Thông qua tổ tự quản, đã giúp cho lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT ngay tại khu dân cư, không để các hành vi vi phạm kéo dài, gây dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân...

Đến nay, thị trấn Cành Nàng (cũ) đã thành lập được trên 20 tổ ANTT, 50 tổ an ninh xã hội, 7 mô hình tự quản về ANTT. Để các mô hình về ANTT phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, địa phương xác định tiếp tục nâng cao vai trò phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng mô hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sự sáng tạo của quần chúng Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, từ đó, xây dựng, đa dạng hóa thêm nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Có thể khẳng định, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhìn chung đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, gắn bó với cơ sở và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ công an cấp xã, phường trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Với vai trò quan trọng đó, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Tại Thanh Hóa, thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã ra mắt tổ bảo vệ ANTT của thôn, bản, tổ dân phố, với 4.351 tổ bảo vệ ANTT và 13.053 người tham gia. Các tổ này được thành lập trên cơ sở kiện toàn từ 3 lực lượng, gồm: đội trưởng, đội phó đội dân phòng; công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố. Nhìn chung, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ bám sát địa bàn, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT; chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ các đối tượng, từ đó ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở...

Cùng với nhiệm vụ trên, các tổ bảo vệ ANTT còn là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Minh