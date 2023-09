Chi hội trưởng tiêu biểu

28 năm gắn bó với công tác phụ nữ, bà Nguyễn Thị Hơn đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động, đưa chi hội phụ nữ phố Tây Ga, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) luôn dẫn đầu các phong trào thi đua, được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Hơn giới thiệu về các hoạt động của chi hội.

Năm 1995, bà Nguyễn Thị Hơn bắt đầu gắn bó với chi hội phụ nữ phố Tây Ga. Sau 10 năm làm chi hội phó, từ năm 2005 đến nay, bà Hơn làm chi hội trưởng. Chia sẻ với chúng tôi về thời gian dài gắn bó với công tác hội dù không có phụ cấp, bà Hơn cho biết: “Nếu không đam mê và không làm vì cái tâm của mình thì khó có thể gắn bó lâu như thế. Ở mỗi thời kỳ, công tác hội có những khó khăn riêng, nếu mình không nhiệt huyết, không sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào thì khó có thể thu hút được chị em tham gia”.

Để tổ chức hội hoạt động hiệu quả, công tác tập hợp, thu hút hội viên là điều rất quan trọng. Trong suốt thời gian làm công tác hội, bà Hơn thường xuyên điều chỉnh nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với thực tế của phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhiều hội viên tham gia. Từ những hoạt động chung, chị em ngày càng gần gũi, gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến xây dựng chi hội vững mạnh. Vì thế, chi hội phụ nữ phố Tây Ga liên tục đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua do hội LHPN các cấp phát động.

Một trong những điểm nhấn mà chi hội trưởng Nguyễn Thị Hơn tạo dựng được từ rất sớm đó là việc thành lập câu lạc bộ “Mẹ khỏe, con ngoan, gia đình hạnh phúc” do bà làm chủ nhiệm. Đây là chi hội đầu tiên của phường Phú Sơn ra mắt mô hình và được đánh giá rất cao không chỉ tại thời điểm thành lập mà cả hiện nay. Câu lạc bộ có 50 thành viên tham gia, sau 13 năm hoạt động, hiện nay câu lạc bộ vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn 3 tháng một lần. Ngoài việc hướng dẫn cách nuôi dạy con cái, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế..., chị em còn được giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều chị em trước đây vốn e dè, nhút nhát nay đã tự tin đứng trên sân khấu thuyết trình, biểu diễn văn nghệ và tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Trong công tác vệ sinh môi trường, chi hội phụ nữ phố Tây Ga là 1 trong 2 chi hội dẫn đầu phường Phú Sơn về sáng - sạch - đẹp. Để có được kết quả này, bà Hơn, tổ trưởng tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường cùng các thành viên trong tổ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở hội viên và gia đình hội viên không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và thực hiện phân loại rác thải tại gia đình. Để làm đẹp đường phố, bà vận động các gia đình mua thùng rác xanh hợp vệ sinh để sử dụng; tổ chức cho hội viên và Nhân dân dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần; trồng hoa trên các tuyến đường; vận động Nhân dân đóng góp kinh phí cùng với khối dân vận Đảng ủy phường Phú Sơn thực hiện mô hình “Đường tranh bích họa” dài 1 km. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của Nhân dân trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường.

Phố Tây Ga có 1 khách sạn, 8 nhà hàng ăn uống, 5 quán cơm bình dân, nhiều quán ăn sáng và hơn 50 chị em phụ nữ buôn bán thực phẩm tại các chợ. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, năm 2017, chi hội phụ nữ phố Tây Ga là 1 trong 3 chi hội đầu tiên của TP Thanh Hóa ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” với 220 thành viên tham gia, trong đó có 80 thành viên là nòng cốt. Để mô hình hoạt động hiệu quả, chi hội đã sưu tầm các văn bản mới về vệ sinh an toàn thực phẩm để sinh hoạt mỗi tháng một lần, đồng thời chia thành 5 tổ thường xuyên đi tuyên truyền, phát tờ rơi, tờ gấp cho các nhà hàng, khách sạn, quán cơm, chợ... Chi hội cũng mở hòm thư góp ý để phát hiện những đối tượng sản xuất, kinh doanh, không chế biến thực phẩm không an toàn, thực phẩm bẩn. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra 10/10 chi hội, góp phần xây dựng phường Phú Sơn đạt chuẩn về an toàn thực phẩm.

Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, chi hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội 920 triệu đồng, Quỹ tài chính vi mô 800 triệu đồng cho 104 hội viên có thu nhập thấp vay vốn buôn bán nhỏ, từng bước cải thiện đời sống. Đồng thời vận động chị em tích cực tham gia phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Cùng với vay vốn, chi hội còn giới thiệu việc làm cho hội viên ở một số cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Với nhiều hình thức giúp đỡ, từ năm 2020, phố Tây Ga đã xóa hết được hộ nghèo.

Chị Lê Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Sơn, cho biết: “Với nhiều thành tích nổi bật, chi hội trưởng Nguyễn Thị Hơn thường xuyên được mời đi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động do Hội LHPN thành phố và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Đặc biệt, chi hội trưởng Nguyễn Thị Hơn còn vinh dự khi được đi dự giao lưu chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu 7 tỉnh miền Trung. Những đóng góp tích cực của chi hội trưởng Nguyễn Thị Hơn đã được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường và hội LHPN các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen”.

Bài và ảnh: Minh Khôi