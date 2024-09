Người có uy tín nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư

Ông Giàng Seo Vảng ở bản Khằm 2 là người có uy tín đã phát huy vai trò là cầu nối, cánh tay nối dài giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Trung Lý (Mường Lát), góp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Giàng Seo Vảng (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền, vận động Nhân dân không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu, tập trung phát triển kinh tế.

Trung Lý là một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát. Toàn xã có 1.322 hộ, hơn 6.600 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Mông, Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Xã có đường biên giới quốc gia dài 6km tiếp giáp với nước bạn Lào. Đời sống của bà con trong xã còn nhiều vất vả do địa hình phức tạp, thời tiết quanh năm khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, một số phong tục tập quán lạc hậu, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Đây từng là “điểm nóng” của tệ nạn ma túy, kinh tế chậm phát triển, có nhiều hủ tục trong ma chay, cưới xin, di cư tự do...

Những năm gần đây, do chính sách mở cửa hội nhập kinh tế nên hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân bản Khằm nói riêng, xã Trung Lý nói chung trở nên nhộn nhịp. Trong khi đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy, tình trạng Nhân dân qua lại biên giới trái phép vẫn còn xảy ra, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã nói riêng và trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung.

Trước những vấn đề nổi cộm này, ông Vảng đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không di cư tự do, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ông đã vận động các hộ dân mạnh dạn tận dụng tiềm năng lợi thế phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi với những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như lợn bản địa, mận hậu, dưa chuột... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt hơn 35 triệu đồng/năm, cao hơn mức trung bình toàn xã. Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Các hủ tục từng bước được đẩy lùi, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, phát huy.

Ông Vảng chia sẻ: Với ảnh hưởng của mình, tôi luôn phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để nảy sinh thêm các vấn đề phức tạp trong công tác dân tộc, tôn giáo. Vận động Nhân dân tham gia tố giác các đối tượng mua bán các chất ma túy để kịp thời thông tin cho lực lượng biên phòng, công an kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Vận động đồng bào không nghe lời kẻ xấu xúi giục, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”...

Nói về ông Vảng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý Ngân Văn Lon, cho biết: “Đây là một trong những nhân tố tích cực của địa phương trong việc giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ an ninh trật tự. Ông đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc xảy ra tại bản; tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang. Ông Vảng xứng đáng là điển hình để bà con noi theo”.

Bài và ảnh: Quang Nhật