Ngọc Lặc thực hiện nhiều giải pháp bứt phá cuối nhiệm kỳ

Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, huyện Ngọc Lặc đã đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Hiện nay, huyện đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025.

Một góc thị trấn Ngọc Lặc.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng năm và bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 4,69%. Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ nhất so với các huyện miền núi và xếp thứ 7 so với toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 29,68% (năm 2020) giảm xuống còn 27,21% (năm 2023); ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 34,95% lên 37,46%, các ngành dịch vụ tăng từ 35,37% lên 35,53%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 50,24 triệu đồng/năm, vượt 2,04 triệu đồng so với kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng năm 2023 đạt 4,7%. Diện mạo nông thôn của huyện Ngọc Lặc có nhiều khởi sắc. Đến nay, số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 17/20 xã, đạt tỷ lệ 85%; có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 153 thôn đạt chuẩn NTM và hoàn thành XDNTM, đạt tỷ lệ 80,9%; toàn huyện có 13 sản phẩm OCOP đạt 3 sao...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Lặc được giữ vững; không để xảy ra vụ việc “đột xuất, bất ngờ”, hình thành điểm nóng. 98,6% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2021-2023, vượt mục tiêu nghị quyết 18,6%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện có chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 7/2024 là 711 đảng viên, đạt 88,9% mục tiêu nghị quyết. Đặc biệt, huyện Ngọc Lặc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện mô hình. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy cũng phối hợp với các xã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình “Hàng rào xanh” được cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình hưởng ứng. Hiện toàn huyện đã trồng được 361,2km hàng rào xanh; 359,2km đường hoa...

Đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tiếp tục nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Trong đó, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo các xã thực hiện và hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đến hết năm 2024 huyện Ngọc Lặc cán đích huyện NTM. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, điều hành ngân sách Nhà nước, tài nguyên và môi trường. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần tạo động lực bứt phá vươn lên, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Ngọc Lặc phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Cường