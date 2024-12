Ngọc Lặc phát huy quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Ngọc Lặc thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường xã Mỹ Tân được trồng hàng rào xanh, xây dựng “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tháng 10/2024, xã Cao Ngọc được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phạm Văn Hà: “Là xã có tới 95% người dân tộc Mường, để đạt được mục tiêu trên là cả sự nỗ lực, quyết tâm, cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và đề cao việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, các chủ trương, kế hoạch, lộ trình thực hiện, nhất là việc huy động sức dân trong công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng NTM đều được xã, thôn công khai để Nhân dân biết, bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến và quyết định phương án. Mặt khác, hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của tổ chức mình”. Với sự đồng thuận, nhất trí của người dân, từ năm 2012 đến tháng 9/2024, xã Cao Ngọc đã huy động được gần 246 tỷ đồng XDNTM. Các thôn đã vận động Nhân dân tham gia 3.790 ngày công lao động, hiến gần 8.600m2 đất, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng để làm đường giao thông và xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6%.

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về sơ sở với tinh thần “gần dân, sát dân”, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, NTM nâng cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Lặc Phạm Văn Thiết: “Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các nội dung để Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến đã được chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các khoản thu, chi, các cuộc vận động ủng hộ; cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh; các chính sách an sinh xã hội, XDNTM, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; chính sách đối với người có công; mức thu các loại thuế, phí, lệ phí... Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp như: niêm yết tại nhà văn hóa thôn, khu phố, trụ sở UBND các xã, thị trấn; thông qua các hội nghị khu dân cư, hệ thống phát thanh, người có uy tín tại khu dân cư; tổ chức cho Nhân dân được bàn và tham gia ý kiến tại các cuộc họp thôn, khu dân cư”.

Xác định phục vụ Nhân dân được coi là thước đo trong thực hiện QCDC ở cơ sở, huyện Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở 21/21 xã, thị trấn; tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân theo quy định. Ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở đã phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong giám sát thực hiện các chương trình XDNTM, giảm nghèo, các công trình do Nhân dân tự đóng góp, góp phần giảm thiểu đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Việc thực hiện QCDC cơ sở ở huyện Ngọc Lặc đã tác động tích cực, tạo ra chuyển biến tốt về nếp nghĩ, cách làm, cũng như phong cách làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sự chung tay, góp sức của Nhân dân trong tham gia các hoạt động, lĩnh vực của đời sống. Các phong trào phát triển kinh tế, xã hội gắn với XDNTM được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của Nhân dân, đã đem lại những kết quả thiết thực. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 tăng 6,55% tiếp tục đứng đầu các huyện miền núi. Quy mô giá trị sản xuất ước đạt 10.601 tỷ đồng, tăng 914 tỷ đồng, đứng thứ 2 các huyện miền núi. Tích cực xây dựng “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, hiện Nhân dân trong huyện đã trồng mới được 660km hàng rào xanh, 356km đường hoa. Trong năm 2024, huyện có thêm 5 xã, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 20/20 xã, đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,14 triệu đồng/năm, đứng đầu các huyện miền núi.

Bài và ảnh: Phan Nga