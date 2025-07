Ngày đầu chính quyền địa phương 2 cấp vận hành chính thức

Sáng nay (1/7), trong ngày cả nước vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức các hội nghị ban chấp hành đảng bộ, kỳ họp HĐND và phiên họp thứ nhất của UBND cấp xã. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo tại một số xã, phường.

• Tại xã Lương Sơn:

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thăm, kiểm tra việc vận hành hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tại xã Lương Sơn. Đây là 1 trong 21 xã của tỉnh Thanh Hoá không thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng hoa chúc mừng Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn lần thứ nhất.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn lần thứ nhất, khoá XXII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nhấn mạnh: Sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, quy mô, khối lượng công việc ở cấp xã sẽ nhiều hơn, nặng nề hơn, trong khi số lượng cán bộ, công chức tại xã Lương Sơn còn thiếu. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn để lãnh đạo toàn diện, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, cần chủ động, đoàn kết, xây dựng tác phong làm việc năng động, thân thiện, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn khẩn trương, nghiêm túc, tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc theo kế hoạch đề ra, chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn.

Đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam động viên và mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ để người dân sử dụng thành thạo dịch vụ công trên môi trường mạng, góp phần vận hành bộ máy mới hiệu quả, thông suốt.

• Tại xã Tam Chung

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Chung, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Tam Chung.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Chung đã công bố các Quyết định thành lập Văn phòng Đảng ủy, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; thành lập cơ quan Ủy ban MTTQ xã; công bố quyết định thành lập các chi bộ: cơ quan Đảng, cơ quan UBND xã, chi bộ Ủy ban MTTQ xã; công bố các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, chánh văn phòng, phó chánh Văn phòng Đảng ủy, chỉ định bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên của các chi bộ mới thành lập.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy tổ chức trong mô hình chính quyền mới.

Đồng chí đề nghị các cá nhân được phân công nhiệm vụ cần nắm bắt các quy định, chủ trương mới, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, sáng tạo, hành động quyết liệt để điều hành hiệu quả mô hình chính quyền mới nhằm phục vụ Nhân dân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Tam Chung, khóa 2025-2030.

• Tại xã Điền Lư

Đảng bộ xã Điền Lư đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Điền Lư khóa I.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ xã Điền Lư; thông qua Quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã Điền Lư; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Điền Lư, nhiệm kỳ 2025-2030... Đồng thời, cho ý kiến về chương trình Kỳ họp HĐND xã Điền Lư lần thứ nhất.

Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư Lê Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; HĐND xã Điền Lư tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã Điền Lư công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND xã về số lượng và danh sách các đại biểu HĐND; Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026...

Kỳ họp cũng đã quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã Điền Lư. Trong đó có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2025.

• Tại xã Giao An

Đảng bộ xã Giao An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Kỳ họp lần thứ nhất, HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo xã Giao An.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giao An đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Giao An, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Giao An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND xã Giao An về việc đề nghị thành lập các ban của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND xã Giao An về phê chuẩn số lượng, danh sách phó trưởng ban hoạt động chuyên trách và ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm các ban của HĐND xã...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đề nghị ngay sau hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giao An khẩn trương ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác toàn khoá và hàng năm, để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động, xây dựng tác phong làm việc năng động, thân thiện, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quê hương Giao An ngày càng phát triển.

• Tại xã Triệu Lộc

Xã Triệu Lộc đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, Kỳ họp thứ nhất HĐND xã và phiên họp đầu tiên của UBND xã. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên BanThường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo các hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Lộc.

Trong ngày đầu tiên chính thức vận hành chính quyền 2 cấp, các hội nghị, kỳ họp đã được xã Triệu Lộc triển khai theo hướng đổi mới, không giấy tờ, toàn bộ tài liệu được số hóa và gửi đến các đại biểu qua môi trường mạng.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Lộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Lộc cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng để hệ thống chính trị của xã đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, xem xét, bố trí để đảm bảo điều kiện làm việc cho các phòng, ban, cán bộ, công chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối không để việc sáp nhập làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, việc giải quyết các thủ tục hành chính và đời sống của người dân.

Đồng thời, cần khẩn trương thực hiện tốt các nội dung cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND xã Triệu Lộc.

Ngay sau hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, HĐND xã Triệu Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. UBND xã Triệu Lộc đã họp phiên đầu tiên để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc, Dự thảo Chương trình công tác UBND xã, chủ tịch UBND xã 6 tháng cuối năm 2025; Dự thảo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND xã và biểu quyết thông qua Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Triệu Lộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và các đại biểu đã tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Lộc.

• Tại xã Phú Xuân

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, kiểm tra công tác vận hành và triển khai nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Xuân; dự và chỉ đạo Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm và kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Xuân.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao hiệu quả bước đầu sau khi xã Phú Xuân đi vào vận hành chính thức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy xã khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cơ chế lãnh đạo của chính quyền...; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ để tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, xã cần xác định rõ các mục tiêu, chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới để hoàn thiện các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức xã, cần chủ động nắm bắt các quy định về phân cấp, ủy quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, tránh làm sai quy định.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã cần quan tâm giải quyết các công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không để hoạt động bị gián đoạn, ngưng trệ, làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung rà soát, chỉ đạo công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU, thời gian hoàn thành trước ngày 19/8/2025...

• Tại xã Kiên Thọ:

Sáng nay, Đảng bộ xã Kiên Thọ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, kỳ họp lần thứ nhất. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiên Thọ đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kiên Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trình bày các Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã, gồm: Tờ trình thành lập Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kiên Thọ; Tờ trình thành lập chi bộ cơ quan Đảng, chi bộ cơ quan MTTQ, đảng bộ cơ quan UBND trực thuộc Đảng ủy xã Kiên Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh khẳng định: Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiên Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện chính trị quan trọng của xã, đánh dấu mốc khởi đầu cho nhiệm kỳ mới sau khi xã chính thức đi vào hoạt động.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tín nhiệm chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung ưu tiên ổn định tổ chức bộ máy và tư tưởng cán bộ. Ngay sau hội nghị này, khẩn trương ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế mới sau sáp nhập để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Kỳ họp HĐND xã Kiên Thọ.

Ngay sau hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã Kiên Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XX; UBND xã Kiên Thọ tổ chức Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

• Tại xã Cẩm Vân

Kiểm tra hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Cẩm Vân sáng nay, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã tham dự Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư; trình bày các Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và thông qua nghị quyết phiên họp.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Vân.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng phân công nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Vân Bùi Thanh Minh cho rằng, mỗi cán bộ cần phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực; cùng với tập thể lãnh đạo xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Giám đốc Sở Tài Chính Lê Quang Hùng thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Vân.

Đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài Chính Lê Quang Hùng động viên và mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ để người dân sử dụng thành thạo dịch vụ công trên môi trường mạng, góp phần vận hành bộ máy mới hiệu quả, thông suốt.

• Tại xã Định Tân

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (KTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu KTNS và các KCN tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Xã Định Tân được hình thành trên cơ sở sở sáp nhập các xã: Định Tân, Định Hải, Định Hưng và Định Tiến. Đảng bộ xã hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng và 1.248 đảng viên.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư và phó bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định UBKT và Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua các Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã, gồm: báo cáo của Ban Chấp hành về thành lập văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, UBKT Đảng ủy xã Định Tân và Cơ quan Uỷ ban MTTQ xã; thành lập các đảng bộ, chi bộ; nhân sự Đảng ủy, chi ủy cơ quan hành chính; nhân sự trưởng phó phòng, giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công trực thuộc UBND xã; nhân sự phó các ban của HĐND xã.

Ngay sau kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, HĐND xã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện các bước quy trình, nội dung công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của HĐND và UBND xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu KTNS và các KCN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Tân, nhiệm kỳ 2025-2030

Để bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể xã Định Tân phát huy hiệu quả, "gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn”, Trưởng Ban Quản lý Khu KKNS và các KCN tỉnh đề nghị địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và tư tưởng cán bộ; bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong đó, cần chú trọng chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn; thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Đặc biệt, Đảng uỷ cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng kế hoạch; chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, chiều nay (1/7), UBND xã Định Tân sẽ tổ chức phiên họp thứ nhất để xem xét, thông qua quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND xã.

• Tại xã Nga An

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã dự Hội nghị Đảng ủy và Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Nga An khi địa phương này chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Kỳ họp Đảng ủy xã đã được tổ chức theo đúng trình tự, công bố quyết định chỉ định nhân sự chủ chốt của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra; đồng thời trình và thông qua các tờ trình về tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc.

Quá trình thảo luận diễn ra dân chủ, thống nhất cao, khẳng định vai trò trung tâm lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo sau kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021–2026 của HĐND xã Nga An.

Dự và phát biểu với cán bộ và Nhân dân xã Nga An, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, gần dân, trọng dân, hành động vì dân, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Cụ thể, Đảng ủy, UBND xã cần tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn: Trong phát triển kinh tế, cần khai thác tiềm năng nội tại, nâng cấp hạ tầng giao thông, trường học, y tế, thu hút đầu tư, nhất là các dự án tạo thên nhiều việc làm cho người lao động; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp gắn với hệ thống thủy lợi hiện đại.

Cán bộ, công chức xã Nga An bắt tay ngay vào công việc trong ngày làm việc đầu tiên.

Trong lĩnh vực xã hội, tập trung giải quyết tồn tại về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải thiện hạ tầng văn hóa - y tế - giáo dục; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thực hiện 100% thủ tục hành chính trực tuyến không phụ thuộc địa giới.

Trong lĩnh vực an ninh - trật tự và lãnh đạo hệ thống chính trị, cần bảo đảm an ninh, xử lý dứt điểm các tồn đọng, nâng cao năng lực quản trị nhà nước và huy động sức mạnh hệ thống chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng kiểm tra công tác vận hành Bộ phận tiếp dân của Công an xã Nga An.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã đi thăm, kiểm tra trụ sở và công tác vận hành Bộ phận tiếp dân của Công an các xã Nga An, Nga Sơn, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm toàn thành tốt nhiệm vụ.

• Tại xã Xuân Du

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Kỳ họp HĐND xã và Phiên họp thứ nhất của UBND xã.

Các hội nghị đã thống nhất kiện toàn các chức danh theo luật định, thông qua nghị quyết về tổ chức bộ máy và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đại tá Vũ Văn Tùng tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND xã Xuân Du.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Vũ Văn Tùng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Xuân Du trong việc tổ chức vận hành hoạt động hiệu quả ngay từ giờ đầu, ngày đầu sau sáp nhập.

Để xã Xuân Du hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả ngay từ đầu, Đại tá Vũ Văn Tùng yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng xã quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác khác, không để gián đoạn, ngưng trệ, bỏ sót nhiệm vụ.

Phiên họp thứ nhất UBND xã Xuân Du, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cơ quan Đảng ủy xã và các cơ quan tham mưu, giúp việc kịp thời xây dựng quy chế làm việc, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả công tác, để triển khai công việc thông suốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, hợp đồng lao động có phẩm chất, năng lực, trình độ toàn diện đáp ứng yêu cầu theo mô hình, tổ chức mới. Cán bộ phải gần dân, sát dân, nhất là những thôn ở xa trung tâm xã như Đồng Phông, Đồng Mách.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, xây dựng bộ máy chính quyền từ xã đến các thôn trên cơ sở kiến tạo, liêm chính, hành động, quyết liệt, phục vụ Nhân dân.

• Tại xã Tây Đô

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Đô khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Tây Đô, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã Tây Đô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến của huyện Vĩnh Lộc cũ. Đảng bộ xã hiện có 1.469 đảng viên, 53 tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Đô đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030; trình bày các Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Hội nghị đã thống nhất thành lập các Ban HĐND xã; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy xã; thông qua Quyết định thành lập các tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính, cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập các ban của HĐND xã.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Tây Đô, nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND xã; chỉ định chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND xã Tây Đô nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết tán thành việc thành lập các ban của HĐND xã, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã.

• Tại xã Xuân Lập

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, kiểm tra việc vận hành hoạt động chính quyền địa phương hai cấp tại xã Xuân Lập.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Xã Xuân Lập được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Trường Xuân.

Sáng nay, HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp thứ 16, công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc thành lập các ban của HĐND xã. Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND xã Xuân Lập về việc bổ nhiệm trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã...

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lập.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo xã được phân công nhiệm vụ cần nắm bắt các quy định, chủ trương mới, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, sáng tạo, hành động quyết liệt để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp một cách thông suốt, đáp ứng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng như sự kỳ vọng của người dân.

Nhấn mạnh đây là cuộc cách mạng trong vận hành của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, với số lượng công việc lớn, địa phương cần triển khai ngay các công việc thường xuyên, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu quả; không để công việc bị gián đoạn, ngưng trệ, làm ảnh hưởng đến các tổ chức và công dân.

• Tại xã Thắng Lợi

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dự, chỉ đạo hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Thắng Lợi.

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao lẵng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thắng Lợi.

Xã Thắng Lợi được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã: Tế Thắng, Tế Lợi, Tế Nông và Trung Thành của huyện Nông Cống (cũ).

Ngay trong sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thắng Lợi đã họp phiên thứ nhất, công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thắng Lợi cũng đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và thông qua nghị quyết phiên họp.

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thắng Lợi.

Phát biểu tại phiên họp, trên cơ sở phân tích, đánh giá khó khăn, vướng mắc phía trước và yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy xã Thắng Lợi tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, Đảng ủy xã cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của ban chấp hành, ban thường vụ, cơ chế lãnh đạo chính quyền, MTTQ, chi bộ...Thông qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để tập trung lãnh đạo toàn diện về mọi mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm lãnh đạo chính quyền tập trung giải quyết công việc của người dân, nhất là liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Tuyệt đối không để công việc bị gián đoạn, ngưng trệ, làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Cũng trong sáng nay, HĐND xã Thắng Lợi khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Kỳ họp đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định nhân sự giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các ban HĐND xã khóa I; công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ định đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã làm đại biểu HĐND xã Thắng Lợi; công bố nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chỉ định nhân sự giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về thành lập phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công và một số nghị quyết quan trọng khác tạo tiền đề, hành lang pháp lý để HĐND, UBND xã đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

• Tại xã An Nông

Cùng với các địa phương khác trên toàn tỉnh, sáng nay tại trụ sở xã An Nông đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã An Nông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa dự các hội nghị cùng cán bộ, Nhân dân xã An Nông.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nông đã thông qua các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Nông nhiệm kỳ 2025-2030.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã An Nông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công bố Quyết định của Ủy ban MTTQ tỉnh về công nhận Ủy viên Ủy ban MTTQ xã An Nông; công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã An Nông...

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu tại hội nghị.

Sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND xã An Nông.

Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND xã An Nông về việc đề nghị thành lập các ban của HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND xã An Nông về phê chuẩn số lượng, danh sách phó trưởng ban hoạt động chuyên trách và ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm các ban của HĐND xã.

Công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã An Nông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã An Nông. Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND xã An nông về việc bổ nhiệm trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã...

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo xã An Nông.

Xã An Nông được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Nông, Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường. Sau khi thành lập, xã An Nông có diện tích tự nhiên là 22,79km2, quy mô dân số 28.717 người.

Trước khi tổ chức các hội nghị, đoàn đại biểu xã An Nông đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã.

• Tại xã Thọ Lập

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã Thọ Lập tổ chức các hội nghị vận hành hoạt động của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND xã. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường dự và chỉ đạo các hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng lẵng hoa chúc mừng Kỳ họp thứ 14, HĐND xã Thọ Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua các hội nghị, kỳ họp, Đảng ủy xã Thọ Lập đã tổ chức thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và thành lập Đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chính của xã. HĐND xã thực hiện các bước quy trình, nội dung công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của HĐND, UBND xã. UBND xã đã xem xét, thông qua quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND xã và các nội dung có liên quan.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Lập đã nhanh chóng ổn định, tiếp đón công dân, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả khoa học, minh bạch và nhanh gọn.

Nhóm PV