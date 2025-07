Dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vì sự phát triển của địa phương Bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Đông Tiến Hôm nay, cùng với cả tỉnh và cả nước, phường Đông Tiến chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ một cán bộ làm công tác tuyên giáo, tôi ý thức rõ rằng mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được Nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. Vì vậy, ngay sau khi cuộc họp của Đảng ủy, HĐND, UBND phường được tổ chức để thực hiện các bước quy trình, nội dung công việc liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, chúng tôi đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất. Phường Đông Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã, phường cũ của TP Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa. Dưới “mái nhà chung” phường Đông Tiến, cán bộ, công chức sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm xây dựng Đông Tiến trở thành địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong tương lai. Trong cuộc cách mạng lần này, phường Đông Tiến tập trung thay đổi từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị, kiến tạo và phục vụ đúng như chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Vì vậy, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau khi vận hành mô hình mới, chính quyền phường ưu tiên giải quyết mọi thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là mục tiêu quan trọng được phường thực hiện xuyên suốt trong thời gian tới. ------------------------------ Quan tâm hơn đến các chính sách đặc thù, nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số Bà Hơ Thị Nính, bản Cơm, xã Pù Nhi Mặc dù các xã thuộc huyện Mường Lát cũ không sáp nhập xã là do thực hiện định hướng giữ ổn định số lượng xã, thị trấn biên giới giáp nước bạn Lào để giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Nhưng người dân chúng tôi đều rất phấn khởi trước dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh, khi đưa vào hoạt động bộ máy chính quyền 2 cấp. Pù Nhi là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa nên cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Chúng tôi mong muốn khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, sẽ góp phần rút ngắn các khâu xử lý hành chính để thủ tục được nhanh gọn, rõ ràng, tiết kiệm thời gian. Với người dân có trình độ dân trí chưa cao, nhất là người dân tộc thiểu số, sự đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp chúng tôi dễ tiếp cận hơn với các chính sách, đặc biệt các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất. Đối với hồ sơ đất đai, trước đây phải lên huyện ký duyệt, qua nhiều bước; ngay từ ngày hôm nay, xã có thẩm quyền trực tiếp thì sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Ngoài ra, tôi cũng mong chính sách về y tế, giáo dục và nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ hơn. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thêm vào đó là sự kỳ vọng cơ quan địa phương 2 cấp đi vào hoạt động sẽ thực sự lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Khi chính quyền gần dân, hiểu dân, thân thiện và giải quyết các vấn đề một cách thấu tình, đạt lý, chắc chắn người dân sẽ tin tưởng và đồng hành. -------------------------- Mô hình chính quyền mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn mô hình cũ Ông Đoàn Văn Hiền, xã Lương Sơn Qua theo dõi thông tin từ báo đài và được cán bộ địa phương tuyên truyền, tôi được biết, xã Lương Sơn không thực hiện sắp xếp mà giữ nguyên địa giới hành chính như trước đây, song bộ máy chính quyền cấp xã có thêm nhiều cán bộ mới được điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về xã công tác. Trong xã cũng rộn ràng chuẩn bị cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trong những ngày gần đây để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của địa phương. Tôi và bà con thấy rất phấn khởi bởi khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã kỳ vọng sẽ được quan tâm đầu tư sẽ mạnh hơn, gần dân, sát dân hơn, tập trung cho nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Người dân khi có nhu cầu làm thủ tục hành chính về đất đai, hộ tịch... không còn phải đi xa, nhiều thủ tục rườm rà, mà giờ đây, có thể đến ngay trụ sở công sở xã nên gần hơn, thuận tiện hơn rất nhiều trong việc đi lại. Ở đây có cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã túc trực trong giờ hành chính, hướng dẫn, hỗ trợ người dân rất nhiệt tình và nhanh chóng nên chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi cũng hy vọng khi bộ máy chính quyền cấp xã vận hành, cán bộ sẽ năng động, trách nhiệm, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, kiến nghị thêm nhiều giải pháp để xây dựng địa bàn ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng khấm khá hơn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn cho địa bàn vùng khó khăn của các xã miền núi để chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. -------------------------- Phát huy vai trò, trách nhiệm hơn nữa để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Ông Trịnh Văn Giàu (Cán bộ hưu trí xã Định Tân). Xã Định Tân được hợp nhất từ các xã Định Tiến, Định Hưng, Định Hải và Định Tân.Tôi thực sự phấn khởi vì việc vận hành mô hình chính quyền mới không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, bảo đảm ổn định phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền mới sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm hơn nữa để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, có năng lực sẽ tập trung cao độ, phát huy trách nhiệm và sự nhiệt huyết với công việc, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần phục vụ Nhân dân. Đặc biệt là phục vụ người dân, doanh nghiệp tận tình, chu đáo khi đến làm các thủ tục hành chính. Hiện nay, địa phương đang triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, đây là phong trào thiết thực, cấp uỷ, chính quyền chú trọng phát huy vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch. Diện tích rộng và quy mô dân số đông, tôi mong muốn chính quyền mới đi vào hoạt động chính thức sẽ luôn phát triển vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Bên cạnh đó, Định Tân là xã thuần nông, tôi kỳ vọng cấp ủy, chính quyền quan tâm đến xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách kích cầu sản xuất phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân; đầu tư hạ tầng giao thông, đáp ứng với sự phát triển của xã mới. ----------------------- Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nâng cao đời sống cho công nhân lao động Bà Nguyễn Thị Hằng, Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Trước đây, khi thực hiện chính quyền 3 cấp, mỗi khi thực hiện các thủ tục hành chính, người dân phải đi lại mất nhiều thời gian. Vì thế tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và tin tưởng rằng, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ bớt khâu trung gian thuận lợi để thực hiện các dịch vụ công, tiết kiệm chi phí, thời gian. Việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ nhanh gọn, thuận lợi hơn để Nhân dân không phải đi lại nhiều, đỡ khó khăn, vất vả. Tôi thực sự phấn khởi khi chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy chính quyền địa phương mới đã được kiện toàn một cách khẩn trương, bài bản và khoa học. Điều đó cho thấy sự quyết liệt, trách nhiệm của tỉnh trong quá trình tổ chức lại bộ máy hành chính. Tôi mong rằng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh và các xã, phường sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, giáo dục, y tế... Đặc biệt, quan tâm xây dựng nhà ở công nhân lao động, các thiết chế văn hoá đáp ứng nhu cầu tinh thần, nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân đang làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Tạo điều kiện về cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động. Lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống của công nhân lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, từ đó đóng góp công sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. ------------------------- Nguyện vọng chính đáng của người dân tiếp tục được lắng nghe và giải quyết thấu đáo Ông Bùi Văn Toản, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng Xã Thạch Quảng (mới) được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Thạch Lâm, Thạch Tượng và Thạch Quảng của huyện Thạch Thành cũ. Việc sáp nhập thành xã Thạch Quảng (mới) được kỳ vọng sẽ trở thành “nhịp cầu” nối gần những thôn, làng xa xôi của địa phương miền núi, tạo không gian phát triển thống nhất và bền vững hơn. Người dân hiện đang rất kỳ vọng chính quyền mới sẽ hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền mới không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, bảo đảm ổn định phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp xã mới luôn nghiên cứu sâu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy cấp xã đi sâu đi sát cơ sở; đưa ra nhiều định hướng, giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ... Trong thực tiễn công tác cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, “nói rõ để dân hiểu”, “nói đi đôi với làm”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của người dân để đưa ra các giải pháp phù hợp trong tổ chức thực hiện, để dân tin, dân đồng thuận và làm theo. Có như vậy, mới thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. ---------------------------- Sẵn sàng học hỏi để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ mới Ông Nguyễn Văn Thọ, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Nga An Khối lượng và tính chất công việc ở Phòng Kinh tế - Hạ tầng rất rộng và phức tạp. Trước đây khi công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng của UBND huyện, tôi chỉ phụ trách 2 lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Khi sắp xếp vào mô hình chính quyền 2 cấp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng của tôi có 6 công chức; tuy nhiên một số cán bộ từ xã cũ mới được sắp xếp về phòng chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hay thương mại - dịch vụ. Đây cũng là một trong những khó khăn trong vận hành công việc của phòng. Là cán bộ chuyên môn về kinh tế - hạ tầng cũ, tôi được phân công phụ trách chính ở một số lĩnh vực chuyên sâu của phòng. Tôi xác định rõ đây là cơ hội để mở rộng kiến thức và kỹ năng, nên đã chủ động chuẩn bị tâm thế học hỏi, tìm hiểu sâu từng lĩnh vực, cập nhật văn bản mới và sẽ tích cực tham khảo mô hình vận hành ở các địa phương khác. Đồng thời, tôi cũng luôn chia sẻ, hỗ trợ anh em trong phòng để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh mới, không ai có thể đơn độc - tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau chính là “chìa khóa” để chúng tôi vận hành hiệu quả bộ máy mới, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.