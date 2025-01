Ngành hậu cần bộ đội biên phòng làm theo lời Bác dạy

Ngành hậu cần Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Qua đó tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Mô hình tăng gia sản xuất trồng rau sạch tại Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát).

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy với lộ trình, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trên từng mặt công tác hậu cần, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Với tinh thần “tự lực, tự cường”, chủ động “thấy trước, lo trước” triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, cơ quan hậu cần Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức bảo đảm tốt các mặt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và tham gia ứng cứu lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao.

Không gian của Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) tràn ngập màu xanh của cây ăn quả và các loại rau. Khu tăng gia sản xuất (TGSX) được quy hoạch, bố trí hợp lý, vừa tạo không gian xanh, thoáng đãng, vừa bảo đảm đủ các loại rau, củ, quả cho đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn tăng gia nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm, bổ sung vào thực đơn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Ngô Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu về hậu cần, tổ chức quản lý tốt các loại vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Đồng thời, tận dụng triệt để các khu vực đất trống, xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng, giàn tuần hoàn khép kín, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng. Kết quả thu từ TGSX trung bình hàng năm đạt trên 150 triệu đồng, đáp ứng 70% nhu cầu thịt, cá, 100% nhu cầu rau xanh, đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội 3.000 đồng/người/ngày. Quân y của đơn vị thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đảm bảo quân số khỏe đạt trên 98%”.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu cùng với các Đồn Biên phòng Pù Nhi, Yên Khương, Bát Mọt, Hải đội 2 biên phòng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu. Đến nay 100% đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bếp ăn tập trung, bảo đảm ăn theo cơ cấu hợp lý, khoa học; chủ động cải tiến chế biến món ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.

Các đơn vị bảo đảm tự túc được 100% rau xanh cho bếp ăn bộ đội; thịt các loại 35 - 50kg/người/năm; cá 10 - 13kg. Giá trị TGSX đạt trên 1.500.000 đồng/người/năm. Đưa vào ăn thêm bình quân đạt trên 2.000 đồng/người/ngày. Sản phẩm TGSX trong 5 năm qua ước đạt 1.260 tấn rau xanh, 347 tấn thịt các loại, 163 tấn cá. Cơ bản các đơn vị có chuồng chăn nuôi từ 10 - 15 lợn thịt, duy trì nhiều đàn gia súc, gia cầm với số lượng bình quân mỗi đơn vị từ 50 đến 100 con các loại.

Cùng với đó, trong 5 năm qua đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y các đơn vị đã đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào “Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 98,6%; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 6.800 lượt cán bộ, chiến sĩ; khám sức khỏe cho Nhân dân các xã biên giới của tỉnh Hủa Phăn (Lào) với hơn 2.000 lượt người; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại các huyện với hơn 1.300 lượt người; tham gia hiến 750 đơn vị máu an toàn.

Thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, hiệu quả" và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông’’, các đơn vị chủ động kết hợp các hình thức, phương tiện vận tải phù hợp; khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện hiện có, đảm bảo tốt công tác vận chuyển tân binh, hàng hóa, vật tư, vũ khí trang bị kỹ thuật. Không có trường hợp nào mất an toàn khi tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Đăng Mạnh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, BĐBP tỉnh khẳng định: “Có thể nói công tác hậu cần của BĐBP tỉnh đã có bước chuyển biến toàn diện, rõ nét, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Chất lượng các mặt công tác hậu cần được củng cố, công tác bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội không ngừng nâng cao; điều kiện nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập công tác của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện rõ nét giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung của phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, chăm lo nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác biên phòng.

Bài và ảnh: Anh Tuân