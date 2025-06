Ngăn chặn hành vi ném đất, đá, chất bẩn lên tàu trên các tuyến đường sắt

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường sắt có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt được kiềm chế. Tuy nhiên, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt với các hành vi ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu liên tục xảy ra, có chiều hướng tăng và diễn biến rất phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Những hành vi này đã gây nhiều thiệt hại về tài sản cho ngành đường sắt, ảnh hưởng tới tâm lý của hành khách và nhân viên đường sắt làm việc trên các đoàn tàu.

Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến ngày 12/5/2025, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 57 vụ ném đất, đá lên tàu. Nhiều nhất phải kể đến là tỉnh Khánh Hòa với 13 vụ, kế đến là Đồng Nai 6 vụ, Quảng Bình 5 vụ, thành phố Huế 5 vụ, Ninh Thuận 5 vụ, Quảng Ngãi 3 vụ, Bình Định 3 vụ.

Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Phú Yên, Lào Cai mỗi địa phương xảy ra 2 vụ. Ngoài ra, tình trạng này còn xảy ra tại một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bình Thuận.

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao an toàn chạy tàu, giữ gìn an ninh trật tự cũng như tạo được hình ảnh đẹp trong con mắt bạn bè quốc tế khi khôi phục, tổ chức vận hành tàu khách liên vận giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu Đồng Đăng-Bằng Tường, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông 34 tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ các đơn vị đường sắt đóng, trú trên địa bàn.

Chính quyền địa phương (xã, phường) dọc hai bên đường sắt, các trường học, trung tâm giáo dục, dạy nghề... thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, học sinh thực hiện các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; tổ chức ký cam kết không ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu; tổ chức phát thanh trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền việc nghiêm cấm các hành vi vi phạm (ném đất, đá, chất bẩn lên tàu) và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng ngoài việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trên, quan tâm hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện một số nội dung công việc nhằm bảo đảm an toàn vận hành tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc qua cửa khẩu Đồng Đăng-Bằng Tường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn giao thông đường sắt trên dọc tuyến đường tàu chạy qua địa bàn các tỉnh, thành phố, bảo đảm không xảy ra các sự cố, tai nạn trong quá trình chạy tàu; phối hợp với các cơ quan trong lĩnh vực đường sắt kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt và mở đường ngang trái phép, bảo đảm an toàn tàu chạy tại các điểm giao cắt với đường sắt.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường sắt và an ninh trật tự cho người dân sống gần hành lang đường sắt, các khu vực nhà ga để nâng cao nhận thức, phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh./.

Theo TTXVN