Nâng cao công tác tuyên truyền, hướng đến cộng đồng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Các nội dung tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được truyền đạt sinh động, hấp dẫn và sát với thực tế, giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt, tiếp thu và áp dụng vào cuộc sống, từ đó góp phần ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vụ tai nạn điện có thể xảy ra trong đời sống sinh hoạt.

Hơn 300 em học sinh Trường THCS Quảng Hợp tham gia chương trình.

Ngày 15/5, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) phối hợp với Trường THCS Quảng Hợp (Quảng Xương) tổ chức chương trình “Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong dân”. Đây là một trong những chương trình tuyên truyền trọng tâm được PC Thanh Hóa duy trì triển khai trong nhiều năm qua.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Đức Hậu phát biểu tại chương trình.

Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa Lê Trí Đồng cung cấp các nội dung liên quan đến an toàn điện.

Tại chương trình, cán bộ Phòng An toàn, PC Thanh Hóa đã cung cấp thông tin giúp các em học sinh nhận diện được các mối nguy hiểm từ điện, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng tránh các tai nạn do điện gây ra, các hành vi bị nghiêm cấm để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, những kiến thức cơ bản nhằm sử dụng điện an toàn, tiết kiệm như: Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đường dây, các thiết bị điện, phích cắm, ổ cắm, dây điện trong nhà nhằm kịp thời sửa chữa ngay các mối nối bị hở; cách tiếp đất an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình, không đốt, chặt cây gần hành lang lưới điện...

Các em còn được truyền đạt quy trình và phương pháp cấp cứu người khi bị điện giật.

Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn các em học sinh thực hiện các thao tác cứu người khi bị điện giật.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa phát cẩm nang sử dụng điện an toàn cho các em học sinh.

Những thông tin bổ ích giúp các em hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Các em tích cực tham gia phần thi “Tìm hiểu kiến thức về an toàn điện”.

PC Thanh Hóa trao quà cho các em học sinh Trường THCS Quảng Hợp nắm vững kiến thức về an toàn điện.

Các em còn được tham gia phần thi “Tìm hiểu kiến thức về an toàn điện”, trả lời các câu hỏi tình huống xoay quanh vấn đền an toàn điện. Với câu trả lời đúng các em còn nhận được những phần quà từ Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Với các nội dung gần gũi với thực tế, hình ảnh sinh động đã thu hút được sự tập trung chú ý của các em học sinh. Thông qua chương trình, PC Thanh Hóa mong muốn các em học sinh thấy được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ hệ thống điện nói chung và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp nói riêng; cũng như biết các biện pháp phòng ngừa tai nạn về điện, cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, từ đó góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và giảm thiểu tai nạn điện trong Nhân dân.

Nhân dịp này, PC Thanh Hóa đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Quảng Hợp.

Nguyễn Lương