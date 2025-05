Thắp lên niềm hy vọng, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình liệt sĩ

Nhằm sẻ chia nỗi đau mất mát của thân nhân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, vừa qua, Công an xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa 03 mẹ liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ đến điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh...

Công an xã Hoằng Hợp đưa đón các mẹ liệt sĩ đến điểm tập trung lấy mẫu AND.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ biên giới Tổ quốc, đã có hàng trăm người con xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa lên đường ra trận, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó, có 132 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Ngoài số liệt sĩ đã được quy tập và xác định rõ danh tính, hiện vẫn còn 101 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là bước chuẩn bị đầu tiên cho hành trình tìm kiếm, xác định danh tính quy tập hài cốt các liệt sĩ. Điều này một lần nữa thắp lên niềm hy vọng xoa dịu nỗi đau cho các gia đình có người thân hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nhận mẫu AND cho thân nhân các liệt sĩ, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các gia đình có người thân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an xã Hoằng Hợp đã nhanh chóng khảo sát, rà soát và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xe đưa đón 03 mẹ liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu AND.

Năm nay dù đã ở cái tuổi 91, sức khỏe và trí nhớ của mẹ Nguyễn Thị Điệp, ở thôn Thanh Minh, xã Hoằng Hợp đã bị ảnh hưởng nhiều. Tuổi già khiến mẹ quên đi nhiều điều, thậm chí không còn nhớ tên các con, không nhớ mình có mấy người con, nhưng khi nhắc đến người con đầu lòng đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ - Liệt sĩ Lê Văn Minh ánh mắt mẹ lại đượm buồn khi đât nước đã hòa bình thống nhất hơn 50 năm rồi mà mẹ vẫn chưa biết con mình đang yên nghỉ ở đâu. Chính vì vậy khi có Chương trình thu thập mẫu AND để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ, mẹ mừng và hy vọng nhiều lắm.

Công an tỉnh đã tặng quà các mẹ là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Cũng như mẹ Điệp, mẹ Nguyễn Thị Vạn, năm nay đã 101 tuổi. Dù đôi chân đã yếu không đi được, nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Mẹ kể gia đình chẳng có kỷ vật gì của con trai cả, mẹ luôn mong mỏi có thể sống đến lúc tìm được phần mộ của con. Trước ngày tiễn con ra trận vẫn kiên trì với lòng tin sắc son vào lý tưởng.

Đối với mẹ liệt sĩ Phạm Thị Tuận, 95 tuổi, trong suốt buổi trò chuyện, mỗi khi nhắc đến người con đã anh dũng hi sinh, mẹ lại nghẹn ngào không nói lên lời. Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mẹ vẫn luôn day dứt nhớ thương con. Nghe thông tin có các anh Công an xuống đưa mẹ đi lấy mẫu ADN, đã thắp lên tia hy vọng tìm được con trai của mình sau bao năm tháng chờ đợi trong mỏi mòn và thương nhớ. Mẹ còn kể với các anh bằng giọng vô cùng tự hào về thời kỳ cả gia đình cùng tham gia kháng chiến, chồng, con và bản thân mẹ đều theo lý tưởng của Đảng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cả đoàn đều lặng đi, thương mẹ và khâm phục tấm lòng của người mẹ Việt Nam kiên cường và bất khuất.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương lòng cùng những kỷ niệm đi cùng năm tháng của thân nhân các liệt sĩ sẽ khó có thể xóa nhòa. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, các mẹ luôn chỉ mong ước trước khi nằm xuống có cơ hội đưa hài cốt của con mình về đoàn tụ, thắp hương lên phần mộ với đầy đủ danh tính.

Mai Hà (CTV)