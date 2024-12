Năm 2024, quốc phòng - an ninh trên địa bàn TP Thanh Hóa được giữ vững

Sáng 10/12, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QPAN) năm 2024, ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, công tác QPAN trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Việc thành lập tổ công tác giải quyết khiếu nại phức tạp và tôn giáo trái pháp luật ở hai cấp (thành phố và phường, xã) đã góp phần giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện kéo dài, hạn chế xung đột, bức xúc trong Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Trần Anh Chung phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác nắm nguồn, tuyển chọn, thẩm tra thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự được thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm hiệu quả, chất lượng, không phải bù đổi quân số.

Lãnh đạo Ban CHQS thành phố Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác QPAN năm 2024.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện hiệu quả. Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đồng thời tăng cường tuần tra, tuyên truyền, kết hợp gọi hỏi, răn đe, quản lý chặt chẽ các đối tượng, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và trật tự xã hội nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố giảm sâu.

Đáng chú ý, Công an TP Thanh Hóa đã triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn trên các lĩnh vực, được Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Thành phố đã chỉ đạo thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấu phường, xã trong khu vực phòng thủ, bảm đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác QPAN; làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025.

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Tại hội nghị, Ban CHQS thành phố và MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho các tập thể.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân.

Lãnh đạo Ban CHQS thành phố trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho các tập thể.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 5 tập thể; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác QPAN năm 2024.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố 10 cá nhân.

Lãnh đạo Ban CHQS thành phố trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác QPAN năm 2024. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác QPAN năm 2025, đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở cần nắm vững quan điểm của Đảng về QPAN, tuyệt đối không được lơ là, bị động trong thực hiện.

Đồng thời, nắm chắc tình hình, nhất là tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nắm chắc an ninh nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dân chủ để xúi dục, lôi kéo, khiếu kiện, gây mất đoàn kết nội bộ. Cùng với đó, cần đặc biệt chú ý đến an ninh trong các khu công nghiệp, an ninh tôn giáo trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu các lực lượng chức năng từ thành phố đến phường, xã đánh giá cụ thể tình hình an ninh - trật tự trên tất cả các phương diện để chủ động tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự năm 2025 và trong từng sự kiện.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động rà soát, đánh gia tình hình tại địa phương mình và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý từng sự việc, không đùn đẩy, né trách trách nhiệm. Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng để công tác bảo đảm QPAN đạt hiệu quả cao nhất.

Thời gian từ nay đến Tết nguyên đán Ất Tỵ không còn nhiều, yêu cầu Công an thành phố sớm triển khai kế hoạch cao điểm về phòng, chống pháo nổ và phòng, chống cháy nổ dịp trước, trong và sau tết, bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

