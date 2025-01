Năm 2024, các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nộp ngân sách 31.100 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (BQL KKTNS&CKCN) tiên phong trong công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tập trung nguồn lực cho hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; chủ động hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy DN phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Trưởng BQL KKTNS& CKCN Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Chiều 9/1, BQL KKTNS&CKCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKTNS&CKCN; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN tại KKTNS&CKCN đạt được nhiều kết quả tích cực, với giá trị sản xuất đạt hơn 278.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 31.100 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ và đang giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động.

Phó Trưởng BQL KKTNS&CKCN Trần Chí Thanh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của BQL KKTNS&CKCN

Trong năm, Ban đã tổ chức đón tiếp, làm việc và trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu cho 20 đoàn nhà đầu tư trong nước và 12 đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc và nghiên cứu đầu tư; đặc biệt, đã làm việc với các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư các dự án lớn như hạ tầng KCN phía Tây TP Thanh Hóa, KCN Giang Quang Thịnh, KCN Phú Quý, KCN số 6, số 20, số 21 KKTNS; khu bến cảng đảo Mê, các dự án điện gió...

Năm 2024, KKTNS&CKCN thu hút thêm 13 dự án đầu tư mới. Lũy kế đến nay, tại KKTNS&CKCN đã thu hút được 731 dự án, trong đó có 75 dự án đầu tư FDI và 656 dự án đầu tư trong nước.

Trong năm, Ban đã tổ chức lập 19 quy hoạch, tạo cơ sở, tiền đề cho công tác thu hút, đầu tư hạ tầng KCN; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thực hiện các dự án chuyển tiếp bảo đảm tiến độ và chất lượng; tổ chức các hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn theo chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, để sớm triển khai thực hiện theo quy định.

Năm 2025, BQL KKTNS&CKCN xây dựng mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 290.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước đạt 30.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm thêm cho khoảng 5.500 lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp điều hành nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo quỹ mặt bằng sạch, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định quy hoạch; tăng cường hoạt động đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của DN; quan tâm thu hút đầu tư dự án kho bãi gắn liền với hoạt động logistics; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho DN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động tại BQL KKTNS&CKCN. Triển khai nắm bắt, hỗ trợ kịp thời các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, hoạt động logistics năm 2024 đã mang lại những thành quả quan trọng, đóng góp tích cực vào các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh và yêu cầu Ban tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy; quan tâm thu hút nhân tài, tiến tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư; tổ chức xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư lớn đã, đang đầu tư trên địa bàn tỉnh và ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư một số dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN lớn.

Đồng chí đề nghị Ban cần kịp thời làm tốt công tác cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu DN, gây cản trở thu hút đầu tư và phát triển DN. Đây là một yêu cầu rất cấp bách hiện nay, nhằm khắc phục ngay tình trạng quan liêu, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiên phong trong việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đặc biệt hỗ trợ công tác đầu tư các dự án hạ tầng KCN, điện, xi măng, dầu khí...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ban tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch; trọng tâm là khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKTNS. Tập trung rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất. Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên các lĩnh vực, nhất là về thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng KCN.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu đơn vị cần khẩn trương tập trung hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTNS; đồng hành, hỗ trợ DN theo tinh thần “4 cùng” (đi cùng, làm cùng, nói cùng, viết cùng) để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư cũng như phát triển sản xuất, kinh doanh.

BQL KKTNS&CKCN ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Tại hội nghị, BQL KKTNS&CKCN đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Minh Hằng