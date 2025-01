Năm 2024, ngành nông nghiệp giải quyết trước hạn, đúng hạn 18.443 hồ sơ

Để việc cung cấp trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến về cư trú thuận lợi, đem lại hiệu quả cao, từ tháng 6-2021 đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến 100% đơn vị công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.