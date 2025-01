Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Sáng 9/1, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết.

Năm 2024, trước nguy cơ thiếu nguồn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện các giải pháp trong công tác tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải DR đạt hiệu quả cao. Trong năm, công ty đã tập trung đẩy nhanh tiến độ về đích các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện xử lý khiếm khuyết đường dây, luân chuyển thay máy biến áp quá tải... Đặc biệt, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được bổ sung thêm nguồn từ dự án 500kV mạch 3 - Dự án có vai trò chiến lược trong việc tăng cường liên kết trục truyền tải điện giữa miền Bắc và miền Trung đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, nhất là các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh và phục vụ đời sống Nhân dân.

Thực hiện hiệu quả chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2024, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa đều đạt và vượt kế hoạch giao. Công ty cũng là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Kết thúc năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 7.772,9 triệu kWh, tăng trưởng 9,43% so với cùng kỳ năm 2024, vượt 5,2% so với kế hoạch được Tổng công ty giao.

Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng đạt 4.401 triệu kWh, tăng trưởng 10,91% và thương nghiệp dịch vụ đạt 229,45 triệu kWh, tăng trưởng 10,86% so với cùng kỳ; lũy kế năm 2024, tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 3,91%, giảm 0,24% so với cùng kỳ và giảm 0,06% so với kế hoạch giao.

Về công tác thu, nộp tiền điện, đến 31/12/2024, công ty đã thu được 15.911,18 tỷ đồng, đạt 100,01%, cao hơn 0,21% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 97,7%, vượt 1,17% kế hoạch Tổng Công ty giao. Doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 100,25 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 7,9% và tăng 20,2% so với năm 2023. Trong năm, Công ty không để xảy ra sự cố trạm biến áp, không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn điện trong dân, tai nạn nhà thầu thi công.

Các đồng chí: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; tham gia hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; có những đóng góp quan trọng tạo nên kỳ tích Dự án đường dây 500kV mạch 3...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện ghi nhận và chúc mừng ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực, cố gắng đạt được những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đồng thời đề nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa cần phải có sự điều hành linh hoạt trong lĩnh vực phân phối điện, đảm bảo hài hòa giữa sản lượng điện cấp cho sinh hoạt và sản lượng điện cấp cho sản xuất công nghiệp cùng các dịch vụ khác. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới, Công ty Điện lực Thanh Hóa cần có biện pháp cụ thể bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết. Quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2025, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sinh hoạt của Nhân dân.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương và giao nhiệm vụ cụ thể cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện và Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2024.

Tại hội nghị, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hậu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa. Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2024.

Nguyễn Lương