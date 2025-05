Mỹ sẽ bán trụ sở Đài Tiếng nói Hoa Kỳ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có động thái bán trụ sở của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ - Voice of America (VOA), Bloomberg đưa tin.

Ảnh: Getty Images.

Tòa nhà của VOA là một trong số nhiều bất động sản được chỉ định để “xử lý nhanh” theo sáng kiến ​​của tổng thống Donald Trump nhằm thu hẹp hoạt động của chính phủ. Bên cạnh VOA, Tòa nhà Liên bang Wilbur J. Cohen là nơi đặt văn phòng của tổ chức quản lý hãng tin này, Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ (USAGM).

Vào tháng 3, tổng thống Mỹ đã ra lệnh cắt giảm mạnh tại USAGM, như một phần của động thái nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang, điều chỉnh lại viện trợ nước ngoài và các công cụ quyền lực mềm khác theo chính sách của chính quyền ông.

Donald Trump, người mô tả VOA là “tuyên truyền cực đoan” và là gánh nặng “không cần thiết” cho người nộp thuế Mỹ, đã sa thải gần 600 nhân viên hợp đồng của đài này.

VOA được thành lập vào những năm 1940 để chống lại tuyên truyền của Đức Quốc xã và sau đó chuyển trọng tâm sang truyền bá thông điệp ủng hộ phương Tây. VOA được CIA cung cấp thông tin tình báo, và được coi là một trong những kênh tuyên truyền quốc tế của Washington.

Bloomberg lưu ý các đài phát thanh trực thuộc USAGM là Đài phát thanh châu Âu tự do - Radio Free Europe, Đài phát thanh châu Á tự do - Radio Free Asia và Văn phòng Phát thanh Cuba - Office of Cuba Broadcasting cũng nằm trong danh sách chỉ trích vì đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm ngân sách liên bang của chuyên gia về hiệu quả chính phủ Elon Musk.

Đối mặt với phản ứng dữ dội trong đợt cắt giảm liên bang lớn mà Elon Musk giám sát, ông trùm công nghệ đã tuyên bố sẽ cắt giảm vai trò của mình trong Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) mới thành lập. Theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​của ABC News vào cuối tháng 4, khoảng 57% số người được hỏi không chấp thuận hiệu suất của Musk trong chính phủ, trong khi chỉ hơn 1/3 tán thành công việc của ông.

TD (theo RT)