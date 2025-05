Mỹ ngăn cản đại học Harvard tuyển sinh viên nước ngoài

Chính quyền Mỹ đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và buộc những sinh viên nước ngoài hiện tại phải chuyển sang các trường khác hoặc mất tư cách pháp lý, đồng thời đe dọa sẽ mở rộng kiểm soát sang các trường khác.

Khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã ra lệnh cho bộ này chấm dứt chứng nhận Chương trình trao đổi sinh viên và khách tham quan của Đại học Harvard có hiệu lực từ năm học 2025-2026. Noem cáo buộc trường đại học này “khuyến khích bạo lực, bài Do Thái và hợp tác với Trung Quốc”.

ĐH Harvard cho biết động thái của chính quyền Mỹ ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh viên, là bất hợp pháp và là hành động trả đũa.

Quyết định này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong chiến dịch của chính quyền Mỹ chống lại trường ĐH Ivy League danh giá ở Cambridge, Massachusetts, nơi đã nổi lên như một trong những mục tiêu thể chế nổi bật nhất của Donald Trump. Động thái này diễn ra sau khi ĐH Harvard từ chối cung cấp thông tin về một số người sở hữu thị thực sinh viên nước ngoài tại ĐH Harvard.

Theo thống kê, ĐH Harvard đã tuyển sinh gần 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025, chiếm 27% tổng số sinh viên theo học.

Năm 2022, công dân Trung Quốc là nhóm sinh viên nước ngoài đông nhất với 1.016 người. Tiếp theo là sinh viên từ Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Úc, Singapore và Nhật Bản.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Các trường đại học được tuyển sinh sinh viên nước ngoài và hưởng lợi từ mức học phí cao hơn để giúp tăng quỹ tài trợ hàng tỷ đô la là một đặc ân, không phải là quyền”.

Trong một lá thư gửi đến trường đại học, Noem đã trao cho Harvard cơ hội lấy lại chứng nhận của mình bằng cách giao nộp trong vòng 72 giờ một loạt hồ sơ về sinh viên nước ngoài, bao gồm mọi video hoặc âm thanh về hoạt động phản đối của họ trong năm năm qua.

ĐH Harvard gọi hành động của chính phủ là phi pháp. “Hành động trả đũa này đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và đất nước, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard”, trường đại học này cho biết trong một tuyên bố.

Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội lên án việc thu hồi này, Jaime Raskin gọi đây là “cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào tính độc lập và tự do học thuật của Harvard”, cho rằng đây là hành động trả đũa của chính phủ đối với sự phản đối trước đây của ĐH Harvard đối với Donald Trump.

Trong những tuần gần đây, tổng thống Mỹ đã đóng băng khoản tài trợ liên bang khoảng 3 tỷ đô la cho Harvard, khiến trường đại học này phải kiện để khôi phục nguồn tài trợ.

Trong một vụ kiện riêng liên quan đến nỗ lực của Donald Trump nhằm chấm dứt tình trạng pháp lý của hàng trăm sinh viên nước ngoài trên khắp nước Mỹ, một thẩm phán liên bang đã phán quyết chính quyền không thể chấm dứt tình trạng của họ mà không tuân theo các thủ tục quản lý thích hợp. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành động chống lại ĐH Harvard.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “The Story with Martha MacCallum” của Fox News, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem được hỏi liệu có cân nhắc thực hiện động thái tương tự ở các trường đại học khác, bao gồm cả Đại học Columbia ở New York hay không.

“Chắc chắn là vậy”, Noem nói. "Đây là lời cảnh báo cho mọi trường đại học khác để họ hành động."

Donald Trump, một đảng viên Cộng hòa, nhậm chức vào tháng 1 với cam kết sẽ đàn áp nhập cư trên diện rộng. Chính quyền của ông đã thu hồi thị thực và thẻ xanh của sinh viên nước ngoài tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Ông thực hiện các nỗ lực để cải tổ các trường cao đẳng và trường học tư thục, tuyên bố chúng nuôi dưỡng các hệ tư tưởng chống Mỹ và “cánh tả cấp tiến”. Ông chỉ trích ĐH Harvard vì đã tuyển dụng những người theo đảng Dân chủ nổi tiếng vào các vị trí giảng dạy hoặc lãnh đạo.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết sẽ cắt thêm 60 triệu đô la tiền tài trợ liên bang cho ĐH Harvard vì trường này không giải quyết được tình trạng bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Trong đơn khiếu nại pháp lý được đệ trình vào đầu tháng này, ĐH Harvard cho biết họ cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và đã thực hiện các bước để đảm bảo khuôn viên trường an toàn và chào đón sinh viên Do Thái và Israel.

Aaron Reichlin-Melnick, thành viên cấp cao của Hội đồng Di trú Mỹ, một nhóm vận động ủng hộ nhập cư, cho biết hành động chống lại chương trình thị thực sinh viên của Harvard “là sự trừng phạt không cần thiết đối với hàng nghìn sinh viên vô tội”.

TD