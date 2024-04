Mỹ: Bồi thẩm đoàn tham gia phiên xét xử cựu Tổng thống D.Trump

Ông Trump phải đối mặt với 34 tội danh liên quan các cáo buộc làm giả hồ sơ để che đậy khoản tiền 130.000 USD trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Des Moines, Iowa, ngày 15/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/4, các thành viên trong bồi thẩm đoàn của thành phố New York (Mỹ) đã bắt đầu tham gia phiên xét xử các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đang phải đối mặt với 34 tội danh liên quan các cáo buộc làm giả hồ sơ để che đậy khoản tiền 130.000 USD trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Số tiền này được cho là để mua chuộc sự im lặng của diễn viên này về quan hệ tình dục với ông Trump 10 năm trước đó. Ông Trump đã phủ nhận mối quan hệ này và bác bỏ cáo buộc đối với ông.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 5 tới. Nếu bị phán quyết phạm tội, ông Trump có thể phải đối mặt với án tù.

Phiên tòa do Thẩm phán Juan Merchan của tòa án quận Manhattan (New York) chủ trì. Trước khi bồi thẩm đoàn gồm 18 thành viên bắt đầu thảo luận, các công tố viên New York và các luật sư bào chữa cho ông Trump đã lần lượt trình bày những luận điểm của mình. Ông Trump có mặt ở phiên tòa.

Phát biểu trước bồi thẩm đoàn, Công tố viên Matthew Colangelo tuyên bố: “Đây là một âm mưu được lên kế hoạch và phối hợp thực hiện trong thời gian dài nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016."

Ông Colangelo nhấn mạnh hành vi của ông Trump là “gian lận bầu cử”. Trong khi đó, luật sư Todd Blanche biện hộ cho ông Trump khẳng định cựu Tổng thống Mỹ “không phạm bất kỳ tội danh nào.”

Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn cũng nghe lời khai của nhân chứng đầu tiên là David Pecker, cựu Giám đốc điều hành của American Media, công ty xuất bản tạp chí National Enquirer.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, National Enquirer được cho là đã mua bản quyền câu chuyện liên quan đến diễn viên Stormy Daniels và ông Trump, nhưng sau đó không đăng tải câu chuyện này.

Điều này đã giúp vụ bê bối tránh bị phơi bày trên truyền thông trước thềm cuộc bầu cử. Ông Pecker được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Trump.

Trong quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn nghe lập luận từ các bên công tố, bị cáo và nhân chứng, sau đó, 18 thành viên của bồi thẩm đoàn họp trong phòng kín và thảo luận cho tới khi thống nhất ý kiến bị cáo có tội hay không.

Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết sau khi có quyết định của bồi thẩm đoàn./.

Theo TTXVN