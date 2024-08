MTTQ huyện Đông Sơn phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xã Đông Thịnh hiến đất mở rộng đường, góp phần xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những phương thức quan trọng để tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hằng năm, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Đông Sơn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân một cách kịp thời; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo được sự đồng thuận của người dân. Đặc biệt, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai một cách đồng bộ, tương ứng với kế hoạch XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. MTTQ huyện xây dựng kế hoạch để vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; thực hiện quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tham gia thẩm định và đề nghị công nhận thôn đạt NTM kiểu mẫu; chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp xã lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM mới kiểu mẫu.

Trong 5 năm qua (2019-2024), Nhân dân huyện Đông Sơn đã hiến trên 152.000m2 đất, ủng hộ gần 90.000 ngày công; đóng góp trên 140 tỷ đồng để cùng với chính quyền huyện và các xã, thị trấn xây dựng 218km đường giao thông nông thôn; trên 70km đường giao thông nội đồng; 149km rãnh thoát nước có đậy nắp bê tông; 257km tường rào thoáng; di dời, lắp đặt mới trên 3.400 cây cột điện; xây mới, mở rộng và sửa chữa 88 nhà văn hóa thôn; 28 trường học được mở rộng, xây mới; trồng và chăm sóc trên 100km đường hoa, cây xanh; 100% các thôn tổ dân phố các hộ dân sử dụng thùng chứa rác đảm bảo vệ sinh, đồng bộ... Đến nay, toàn huyện có 73/85 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 85,88%; 9/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 69,23%; 4/13 xã đạt NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 30,76%.

Để thực hiện tốt vai trò tự quản của Nhân dân, thực hiện Đề án “Xây dựng tổ tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025” của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện, Hội Người cao tuổi và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn các ban công tác mặt trận của các khu dân cư (KDC) tổ chức, triển khai thành lập được 925 tổ tự quản ở cộng đồng dân cư với 21.442 hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều mô hình phát huy tính tự quản trong Nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: MTTQ với các mô hình: “KDC tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”; “KDC tự quản đảm bảo an toàn giao thông”; “KDC tự quản về vệ sinh môi trường”; “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng được 94 mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh” ở 100% các thôn, tổ dân phố.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình an sinh xã hội, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện rà soát, lập danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở đề nghị tỉnh, các ban, ngành, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Trong 5 năm qua đã vận động được trên 2,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 101 nhà Đại đoàn kết; động viên, hỗ trợ các gia đình bị hỏa hoạn, gia đình có người tử vong do đuối nước với số tiền trên 100 triệu đồng; tặng hơn 5.000 suất quà trị giá gần 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 765 đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ huyện Đông Sơn đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp Nhân dân chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê