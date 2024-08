Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới

Hòa mình trong dòng chảy 79 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/8/1945 - 19/8/2024) của lực lượng Công an Nhân dân (CAND), lực lượng Công an Thanh Hóa đã ghi tên mình với những thành tích, chiến công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo” giai đoạn 2014-2024.

79 năm qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND, Công an Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Công an Thanh Hóa được thành lập với những tên gọi khác nhau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an Thanh Hóa đều vượt qua khó khăn, gian khổ, đấu tranh, chiến đấu lập nên những chiến công. Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự (ANTT) của tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch nghiệp vụ bảo đảm tốt an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và hình thành “điểm nóng”. Đồng thời, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại gây rối ANTT, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là đã tham mưu tổ chức xây nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống ven sông; tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ tự và nhà riêng tín đồ tôn giáo đạt 99%.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh đúng, đánh trúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. Bên cạnh đó, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp công tác nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 của Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giao nộp và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm về công tác phòng cháy, chữa cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở luôn được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; duy trì hoạt động có hiệu quả 666 mô hình tự quản về ANTT. Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ vừa phòng ngừa tội phạm, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã khởi tố điều tra 529 vụ, 1.228 bị can phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 18 đối tượng truy nã; khởi tố 3 vụ, 13 bị can phạm tội về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; 142 vụ, 322 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; phát hiện, bắt giữ 354 vụ, 825 đối tượng phạm tội và vi phạm về ma túy... Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT từng bước được nâng lên, đảm bảo giữ vững kỷ cương, pháp luật và trật tự an toàn xã hội, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được chú trọng, bảo đảm giữ vững đoàn kết và kỷ luật, kỷ cương nội bộ, ngăn ngừa, làm giảm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm của cán bộ, chiến sĩ, uy tín của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao.

79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Thanh Hóa đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ghi nhận những công lao to lớn ấy, Công an Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 12 Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; 112 Huân chương Chiến công các hạng; 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 2 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; 12 Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Từ năm 1997 đến nay, Công an Thanh Hóa liên tục được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Năm 2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” giai đoạn 1997-2007 cho Công an Thanh Hóa. Đây là những phần thưởng cao quý, niềm tự hào, động viên hết sức to lớn để cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Quốc Hương