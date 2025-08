Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ dân tộc thiểu số

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.