Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Sáng 30/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2025.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, với mục tiêu phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại để mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là trong giới trẻ.

WHO kêu gọi các nước chung tay thực hiện Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2025 vì một tương lai khỏe mạnh hơn.

Tại Việt Nam, theo ước tính của WHO, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108.000 tỷ đồng mỗi năm (tương đương 1,14% GDP). Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia.

Đại diện lực lượng Công an phát hiểu hưởng ứng và cam kết thực thi Luật PCTHTL, thực hiện môi trường không khói thuốc.

Tại Thanh Hóa, trong thời gian qua công tác phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) có những chuyển biến tích cực. Các đơn vị, các địa phương đã kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo. Các cơ sở y tế, trường học, cơ quan, phương tiện công cộng đều có biển cấm hút thuốc. Các mô hình “nơi làm việc không khói thuốc”, “Trường học không khói thuốc” đã được triển khai, nhân rộng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá dự lễ mít tinh.

Tuy nhiên, công tác PCTHTL tại Thanh Hóa còn gặp nhiều khó khăn, một số cán bộ, công chức còn vi phạm quy định hút thuốc tại nơi làm việc; người dân, đặc biệt là giới trẻ chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đại diện Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành cùng toàn thể cộng đồng có những hành động cụ thể, thiết thực PCTHTL, bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại lễ mít tinh, Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành cùng toàn thể cộng đồng hãy hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, có những hành động cụ thể, thiết thực PCTHTL, bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTHTL đến năm 2030; đưa các nội dung cụ thể PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị...

Đẩy mạnh truyền thông đại chúng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đổi mới phương thức, chú trọng truyền thông tương tác qua mạng xã hội, trên môi trường số hướng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái phép, nhất là tại khu vực cổng trường học và nơi công cộng.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

Sau lễ mít tinh, các đại biểu, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tham gia diễu hành, cổ động qua các tuyến phố tuyên truyền sâu rộng công tác PCTHTL trong cộng đồng.

Tô Hà