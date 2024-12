Mariah Carey - “nữ hoàng Giáng sinh” và bài hát tỷ USD

“All I Want For Christmas Is You” không chỉ là giai điệu quen thuộc mỗi mùa lễ hội mà còn là “cỗ máy in tiền” cho Mariah Carey, đưa cô lên ngôi “Nữ hoàng Giáng sinh.”

Theo ước tính của Billboard, Mariah Carey kiếm được từ 2,7 triệu đến 3,3 triệu USD trong năm 2022 chỉ từ lượt tải xuống và phát trực tuyến bài hát. (Nguồn: Instagram @MariahCarey)

Bài hát ra mắt năm 1994 hiện đã trở thành biểu tượng của mỗi dịp lễ cuối năm và doanh thu từ ca khúc này khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Theo ước tính của Billboard, Mariah Carey kiếm được từ 2,7 triệu đến 3,3 triệu USD trong năm 2022 chỉ từ lượt tải xuống và phát trực tuyến bài hát.

Con số này chưa bao gồm doanh thu từ các chương trình truyền hình Giáng sinh và các bản cover, điều mà các chuyên gia cho rằng cũng mang lại nguồn thu đáng kể.

Tính từ khi ra mắt đến nay, bài hát được cho là đã tạo ra doanh thu tổng cộng khoảng 165 triệu USD trên toàn cầu.

Chỉ riêng trên Spotify, “All I Want For Christmas Is You” đã vượt mức 2 tỷ lượt phát trực tuyến, mang về khoảng 9,8 triệu USD tiền bản quyền.

Bài hát là minh chứng sống động cho sự vững mạnh của ngành công nghiệp âm nhạc mùa lễ hội.

Theo Giáo sư George Howard thuộc trường Berklee College of Music, bài hát này là một “hiện tượng” và “cỗ máy kiếm tiền” đích thực.

Không chỉ là người trình bày, Mariah Carey còn là đồng sáng tác và đồng sản xuất bài hát này - một điều hiếm có đối với các nghệ sỹ.

Nhờ sở hữu cả quyền sáng tác và bản ghi âm, Mariah Carey nhận được tiền bản quyền từ mọi khía cạnh: từ phát sóng công cộng, phát trực tuyến, đến các hợp đồng nhượng quyền và bản cover của các nghệ sỹ khác.

Do hệ thống bản quyền phức tạp, doanh thu từ một bài hát không chỉ chảy về một nơi mà được chia sẻ giữa các bên tham gia.

Với bài hát này, Mariah Carey được nhận phần lớn lợi nhuận nhờ vào vai trò đa dạng: trình bày, đồng sáng tác và đồng sản xuất.

Theo ước tính, bản ghi âm gốc ca khúc này mang lại 5,3 triệu USD trong năm 2022, trong đó Mariah Carey nhận khoảng 1,9 triệu USD.

Tiền bản quyền sáng tác đạt 3,2 triệu USD, trong đó Mariah Carey và người đồng sáng tác Walter Afanasieff chia đều. Tùy vào hợp đồng, nữ danh ca có thể nhận từ 795.000 đến 1,4 triệu USD.

Ngoài ra, theo luật bản quyền của Mỹ, các tác phẩm phát hành sau năm 1978 sẽ được bảo vệ trong suốt cuộc đời tác giả, cộng thêm 70 năm sau khi họ qua đời. Điều này có nghĩa là Mariah Carey sẽ tiếp tục hưởng lợi nhuận từ “All I Want For Christmas Is You” trong nhiều thập kỷ tới.

Khi quyền tác giả hết hạn, bài hát có thể gia nhập nhóm các ca khúc Giáng sinh kinh điển như “Jingle Bells” hay “We Wish You a Merry Christmas,” được tự do chia sẻ và sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở bài hát “All I Want For Christmas Is You,” Mariah Carey đã trở thành biểu tượng của Giáng sinh, gắn liền với hàng loạt thương hiệu, chương trình biểu diễn và sản phẩm mùa lễ hội.

Theo các chuyên gia, với sự đồng hành của “All I Want For Christmas Is You,” Carey không chỉ tạo ra một bài hát mà còn xây dựng một “đế chế Giáng sinh” riêng, giúp cô tiếp tục tỏa sáng mỗi năm./.

