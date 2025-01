Lợi ích của tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Theo Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 trẻ em được sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Đây không chỉ là nỗi đau cho trẻ mà còn là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của khám sức khỏe trước hôn nhân, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng.

Kỹ thuật viên Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy xét nghiệm viêm gan B tiền hôn nhân cho các bạn trẻ.

Thời gian qua, Chi cục Dân số tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, gia đình, cộng đồng về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, nhằm trang bị cho những thanh niên, cặp đôi chuẩn bị kết hôn hiểu rõ tầm quan trọng của tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Chi cục đã phối hợp với các địa phương triển khai mô hình "Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”. Trong năm 2024, tại tuyến huyện đã tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn các nguy cơ sinh con khuyết tật dị tật cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn (hỗ trợ xét nghiệm viêm gan B) tại 174 xã của 15 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trung tâm y tế đã phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện thực hiện xét nghiệm viêm gan B được 3.480 ca, giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn phát hiện bệnh lý liên quan đến vấn đề sinh sản; kiểm tra và phát hiện những bệnh lý do di truyền.

Tại cấp xã, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe trước hôn nhân được 400 lần với 20.000 người tham gia là các đối tượng nam, nữ đến tuổi kết hôn nắm rõ các kiến thức về sức khỏe sinh sản trước hôn nhân ở 200 xã/20 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, các biện pháp phòng tránh thai an toàn, phòng, chữa bệnh phụ khoa, phòng chống điều trị vô sinh, sinh con dị tật, làm mẹ an toàn, trách nhiệm làm cha mẹ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đồng thời tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung hoạt động của chương trình, cung cấp các kiến thức về sức khỏe tình dục/sức khỏe sinh sản (SKSS) - KHHGĐ, kiến thức làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các trường THPT, THCS về SKSS, sức khỏe tiền hôn nhân...

Chị Lê Thị Hồng, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy), cho biết: "Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, tôi được cung cấp các kiến thức về SKSS trước hôn nhân. Điều này không chỉ giúp tôi và người bạn đời hiểu rõ tình trạng sức khỏe mà còn có kiến thức để chăm sóc nhau tốt hơn trong cuộc sống, phòng tránh, chữa trị kịp thời những căn bệnh có thể lây qua đường tình dục".

Trao đổi với thạc sĩ, BSCKII Lê Thị Hương, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, được biết, khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc kiểm tra sức khỏe tổng quát và SKSS cho các cặp đôi trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân để kịp thời phát hiện những bất thường, nhằm chủ động phòng ngừa và sinh ra những đứa con thật khỏe mạnh. Đây là cách để phát hiện và điều trị sớm nhiều căn bệnh nguy hiểm cũng như tránh được các hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ chồng và tương lai thế hệ mai sau. Điều này không chỉ giảm nỗi lo bệnh tật mà còn tạo tâm lý thoải mái cho cuộc sống vợ chồng sau đám cưới và biết rõ sức khỏe của mình để có kế hoạch sinh con hợp lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một bộ phận các bạn trẻ chưa biết, chưa hiểu đúng, hiểu đủ lợi ích khám sức khỏe tiền hôn nhân. Số người tự tìm đến các cơ sở y tế để khám sức khỏe trước hôn nhân còn rất ít, một bộ phận người dân chưa hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này và đã có những trường hợp để lại hậu quả đáng tiếc cho hạnh phúc gia đình, tương lai con trẻ...

Theo các chuyên gia y tế, khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, các bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá sức khỏe tổng quát và SKSS của các cặp đôi trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Từ đó, bác sĩ cũng có thể phát hiện sớm các bệnh lý di truyền để đưa ra lời khuyên giá trị giúp các cặp đôi chuẩn bị tốt tâm lý cho đời sống vợ chồng, chuyện sinh con, khắc phục và điều trị sớm các nguy cơ bệnh tật về sinh dục và sinh sản. Ngoài ra, khi biết tiền sử bệnh của bố mẹ, có thể tư vấn đến các bệnh, tật bẩm sinh sẽ xảy ra ở trẻ sơ sinh...

Việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, tránh những gánh nặng gây ra cho bản thân đứa trẻ, gia đình và xã hội, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi. Các cặp đôi cần đi khám để tầm soát sức khỏe tiền hôn nhân trước khi kết hôn 6 tháng. Đây là thời điểm thích hợp giúp các cặp đôi phòng tránh những rủi ro sau này và có những giải pháp can thiệp kịp thời để khắc phục nếu không may có những vấn đề về sức khỏe.

Bài và ảnh: Tô Hà