LĐLĐ huyện Thiệu Hoá trao trên 4.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động

Ngày 12/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thiệu Hoá tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn Trường mầm non Thị trấn Vạn Hà.

6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ huyện Thiệu Hoá đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động (NLĐ) đúng thời gian, đảm bảo nội dung, quy trình.

Kết quả, 30/30 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 9/16 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được hội nghị NLĐ, 7/16 doanh nghiệp tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động và tổ chức công đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành nắm tình hình chế độ tiền lương, tiền thưởng tết cho NLĐ; việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của NLĐ.

Cụ thể, LĐLĐ huyện tham gia giải quyết đình công tại Công ty TNHH May Vạn Hà; phối hợp tổ chức đối thoại với Ban Giám đốc Công ty TNHH May Vạn Hà và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đại An để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho NLĐ, giải quyết hài hòa lợi ích giữa NLĐ và người sử dụng lao động trong công ty.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn huyện Thiệu Hoá đã tích cực rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; huy động nguồn lực chăm lo đời sống cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng, các cấp công đoàn đã trao trên 4.000 suất quà trị giá gần 2 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ.

Toàn cảnh hội nghị.

Các phong trào thi đua do công đoàn phát động thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hăng hái tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Thiệu Hoá trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thiệu Hoá trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh và Giấy khen của LĐLĐ huyện Thiệu Hoá.

Thanh Huê