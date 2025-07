Giữ vững an ninh vùng biển

Đồn Biên phòng Hải Hòa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,5km bờ biển với địa bàn có mật độ dân cư đông đúc, trong đó phần lớn người dân sống bằng nghề đánh bắt, chế biến thủy, hải sản. Cùng với ngư dân địa phương, nơi đây thường xuyên có hàng trăm phương tiện tàu thuyền, ngư dân trong và ngoài tỉnh ra vào hoạt động.

Đồn Biên phòng Hải Hòa tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ở các địa bàn phụ trách, thời gian qua Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển, đảo; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đơn vị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng và thông qua ngư dân địa phương nắm bắt tình hình trên vùng biển. Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, luôn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm làm giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân trong khu vực biên giới biển.

Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, vận động các hộ dân di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát ra khỏi khu vực neo đậu tránh trú bão, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Tổ chức kiểm soát tại hai cửa lạch với 3.643 lượt phương tiện, 12.523 lượt người và tham gia 3 vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được 3 nạn nhân.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa cho biết: "Những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến việc khai thác trên biển, gây hư hỏng máy móc, thiết bị phương tiện hoạt động trên biển, sự cố chìm tàu... Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với phương châm “quyết tâm - kịp thời - hiệu quả”, đơn vị thường xuyên duy trì một kíp tàu cùng cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng, cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển; tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển".

BĐBP tuyến biển Thanh Hóa hiện đang quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với chiều dài hơn 102km. Nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân, thời gian qua lực lượng biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển”. Tham gia các mô hình, ngư dân thường xuyên được tuyên truyền về pháp luật, xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau cùng vươn khơi, bám biển. Ngư dân cũng tích cực, chủ động cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình an ninh trên biển, cùng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh luôn sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các lực lượng, địa phương quản lý, kiểm tra, kịp thời bổ sung nhân lực, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo, duy trì 20 tàu chính thức, 20 tàu dự bị cùng với các lực lượng sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong 5 năm qua, lực lượng BĐBP đã cứu hộ, cứu nạn 65 vụ/475 người/47 tàu; di dời 850 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn; kêu gọi 87.000 lượt tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão. Các đơn vị BĐBP đã tổ chức tuyên truyền cho người dân, cấp phát hàng nghìn bản đồ theo dõi đường đi của bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân; duy trì hoạt động 422 tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển với hơn 1.800 tàu thuyền, 3.400 thành viên tham gia, giúp đỡ nhau trong sản xuất và tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó sự cố, thiên tai. Phối hợp các ngành tham mưu hỗ trợ lắp đặt thuê bao giám sát hành trình cho các phương tiện khai thác, góp phần quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác trên biển cũng như bảo đảm tốt công tác thông tin, liên lạc, phòng chống thiên tai khi vươn khơi, bám biển.

