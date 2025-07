Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh tuy đã được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn phức tạp, trong đó phổ biến là trộm cắp xe máy, đột nhập trộm cắp tài sản trong công sở, nhà dân...

Công an hỏi cung đối tượng Nguyễn Văn Cường về tội trộm cắp tài sản tại các cửa hàng mua, bán điện thoại, thiết bị điện tử.

Thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản tuy không mới, nhưng có phần tinh vi, manh động hơn. Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản, đặc biệt là ở những nơi gần đường giao thông, nơi tổ chức đám xá không có người trông coi xe máy để trộm cắp tài sản.

Trước tình hình đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; nhận biết và cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cũng như các biện pháp phòng ngừa để chủ động quản lý và bảo vệ phương tiện, tài sản của mình. Lực lượng công an trong tỉnh thường xuyên tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tại các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp nơi tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sơ hở để hoạt động; đồng thời triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, rà soát, lên danh sách, dựng hồ sơ các băng, ổ nhóm, các đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản, nhất là các ổ nhóm do các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, các đối tượng từ nơi khác đến hoạt động lưu động để đấu tranh xử lý nghiêm. Cùng với đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các mô hình phong trào như “Xây dựng thôn, xóm an toàn”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Cụm an toàn về ANTT”... thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, tạo mạng lưới an ninh rộng khắp.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Điển hình như ngày 9/7/2025 Công an phường Bỉm Sơn nhận được tin báo về việc tại công trường xây dựng của nhà một người dân bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 18 cuộn dây điện trị giá 22 triệu đồng. Công an phường Bỉm Sơn đã huy động lực lượng, tập trung điều tra xác minh làm rõ, chỉ sau 1 ngày đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Quyết Tiến, sinh năm 2002 ở xã Ngọc Trạo là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên, thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.

Trước đó, ngày 14/6/2025 Công an phường Hải Bình nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ kẻ gian lợi dụng chủ nhà đi vắng đột nhập vào nhà cậy phá két sắt trộm cắp 4,2 cây vàng và 16 triệu đồng tiền mặt. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an phường Hải Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tiến hành điều tra, truy vết làm rõ vụ việc. Ngày 17/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Định, sinh năm 2003 ở phường Hải Bình là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Để tiếp tục kiềm chế và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng, nhất là công an cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Bên cạnh đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, nhất là ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

Bài và ảnh: Quốc Hương