Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

Ngày 15/5, Đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các tăng, ni, Phật tử trong tỉnh đón một mùa Đại lễ Phật đản an lạc, hạnh phúc.

Tại cuộc gặp, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và các tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn là tôn giáo yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, trở thành nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. Trong đó, vai trò và những đóng góp của các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đối với việc phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương là hết sức to lớn.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc và tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nhất là cùng các lực lượng Công an trong tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn cơ sở ngày càng sâu rộng và có sức lan tỏa rộng khắp trong giới tăng ni, Phật tử, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt các tăng ni, Phật tử, Thượng tọa Thích Tâm Đức và Thượng tọa Thích Tâm Định trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa dành cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng các chư tôn đức tăng, ni, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, GHPGVN tỉnh nói chung, các tăng ni, phật tử nói riêng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác hành đạo và luôn đồng hành cùng với dân tộc làm tốt công tác an sinh, xã hội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đình Hợp (CTV)