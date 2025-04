Lá thư định mệnh từ Titanic trị giá gần 400.000 USD về tay chủ nhân mới

Bức thư hiếm có, viết trên con tàu định mệnh Titanic bởi một trong những hành khách nổi tiếng may mắn sống sót, đã được bán đấu giá với mức giá kinh ngạc: 300.000 bảng Anh (gần 400.000 USD).

Một bức thư của một doanh nhân trên tàu Titanic (Nguồn: AFP)

Những dòng chữ viết tay được Archibald Gracie - hành khách khoang hạng nhất - nắn nót gửi gắm đến người thân (bác của người rao bán bức thư này) vào ngày 10/4/1912 - chỉ vài ngày trước khi con tàu huyền thoại chìm sâu xuống đáy đại dương.

Trong thư, ông viết về Titanic bằng một câu nói vừa ngưỡng mộ, vừa ẩn chứa một dự cảm khó tả: "Đây là con tàu tuyệt vời, nhưng tôi sẽ đợi đến khi kết thúc hành trình rồi mới đánh giá về nó."

Theo nhà đấu giá Henry Aldridge & Son danh tiếng tại Wiltshire (Anh), bức thư mang đậm dấu ấn lịch sử này đã thuộc về một nhà sưu tập tư nhân đến Mỹ trong phiên đấu giá cuối tuần này.

Mức giá cuối cùng đã vượt xa mọi dự đoán, gấp 5 lần con số ước tính ban đầu là 60.000 bảng Anh, minh chứng cho giá trị tinh thần và lịch sử vô giá của nó.

Được xem là bức thư duy nhất còn tồn tại được viết trực tiếp từ con tàu Titanic bởi chính Archibald Gracie, hiện vật vô giá này là một mảnh ghép xúc động trong câu chuyện bi tráng về hải trình định mệnh.

Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi lạnh lùng ngoài khơi Newfoundland, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.500 người trong chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó.

Archibald Gracie không chỉ là hành khách, ông còn là một nhân chứng sống sót kỳ diệu. Trong đêm kinh hoàng ấy, khi con tàu dần chìm vào bóng tối, ông đã liều mình nhảy khỏi boong tàu và bằng tất cả sức lực còn lại, vật lộn trèo lên một chiếc thuyền cứu sinh bị lật.

May mắn thay, ông đã được những người sống sót khác trên một thuyền cứu sinh khác phát hiện và kéo lên tàu R.M.S. Carpathia. Trở về New York, Gracie đã dành những ngày còn lại để viết nên cuốn sách nổi tiếng “The Truth about the Titanic,” một bản tường thuật chân thực và chi tiết đến nghẹt thở về những giờ phút cuối cùng của con tàu huyền thoại.

Gracie đặt chân lên con tàu Titanic tại Southampton vào ngày 10/4/1912 và được bố trí tại cabin hạng nhất C51. Bi kịch thay, dù đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trên biển, ông không bao giờ hồi phục hoàn toàn khỏi chứng hạ thân nhiệt nghiêm trọng mà mình phải chịu đựng.

Cuối năm 1912, Archibald Gracie đã qua đời do những biến chứng của căn bệnh tiểu đường, mang theo những ký ức không bao giờ phai về con tàu định mệnh.

Bức thư lịch sử này còn mang trên mình dấu bưu điện từ Queenstown, Ireland - một trong hai điểm dừng chân cuối cùng của Titanic trước khi con tàu rẽ sóng ra khơi, hướng về một tương lai mù mịt và trở thành một trong những thảm kịch hàng hải đẫm nước mắt nhất trong lịch sử nhân loại./.

