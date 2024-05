Kỷ niệm 35 năm thành lập Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2024): Mái nhà chung ấm tình đồng hương Thanh Hóa tại thành phố mang tên Bác

35 năm qua, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò là cầu nối giữa con em quê hương Thanh Hóa với tỉnh nhà, là mái nhà chung kết nối giữa những người con xa quê để động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, học tập, sinh sống, đồng thời hướng về quê hương bằng nhiều việc làm, nghĩa tình, thiết thực với tình cảm nồng ấm góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thanh thân yêu.

Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh thường xuyên có những hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương.

Quê hương như máu thịt, để mỗi người con đi đâu cũng mãi nhớ thương, tha thiết, hướng đến và tìm về. Sinh sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác, tuy mỗi người có hoàn cảnh, cuộc sống và công tác khác nhau, song đều có nguyện vọng chung là muốn có một tổ chức nhằm tập hợp, đoàn kết những người Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh để luôn cảm thấy được gần gũi với quê nhà. Năm 1989, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh được thành lập. Bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết tình cảm, thăm hỏi, giúp đỡ nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động hướng về quê hương; cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa để các thành viên được biết; đóng góp ý kiến tham vấn cho tỉnh trên nhiều lĩnh vực, hoạt động đầu tư và xúc tiến đầu tư, góp sức xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài và công tác từ thiện, nhân đạo.

Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh quan tâm, xây dựng hội đồng hương tại các địa phương (trong ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng hương TP Sầm Sơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam).

Ở mỗi nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh đều có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, chất lượng nhằm tập hợp bà con đồng hương Thanh Hóa. Ngoài Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh, những năm gần đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã mở rộng mô hình tổ chức đồng hương huyện và xã, hội doanh nhân đồng hương, sinh viên đồng hương và các câu lạc bộ, qua đó thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Trải qua 35 năm hoạt động, tổ chức hội ngày càng được củng cố, mở rộng, hội viên ngày càng đồng thuận, tích cực tham gia. Đáng trân quý, khi ngày càng xuất hiện những tập thể, cá nhân không chỉ điển hình trong phát triển kinh tế mà còn giàu lòng nhân ái. Chính những tập thể, cá nhân này đã góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng giàu mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi sinh sống và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa, đồng thời, hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Trong quá trình hoạt động, các hội viên là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tự nguyện đóng góp, tài trợ, kêu gọi ủng hộ cho các chương trình từ thiện xã hội; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; xây dựng trường học, tài trợ cho khuyến học, khuyến tài; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, các chương trình hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai... tại quê hương Thanh Hóa và một số địa phương trên toàn quốc, với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Có lẽ mỗi người con xứ Thanh sẽ không bao giờ quên được sự gắn kết tình đồng hương trong những tháng ngày TP Hồ Chí Minh chiến đấu với đại dịch COVID-19. Khi cuộc sống bị giãn cách thì tình người gần lại, trong lúc mất mát và đau thương những người con xứ Thanh lại tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhường cơm sẻ áo và tấm lòng của người mẹ quê hương luôn sẵn sàng dang rộng đón những người con trở về. Nhớ lại những ngày tháng 8/2020, khi TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi, Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh đã đứng ra nhận nhiệm vụ tổ chức đưa bà con trở về quê nhà. Để đưa những người đang gặp khó khăn, phụ nữ mang thai, trẻ em, người già trên 65 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được về quê, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh đã phải kết nối các thành viên trong hội triển khai các thủ tục như: Lập danh sách, đưa đón bà con ra sân bay bằng taxi, test nhanh COVID-19, thủ tục lên máy bay... Toàn bộ chi phí tổ chức do cá nhân ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh tài trợ; Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh đã đứng ra tiếp nhận nguồn kinh phí 5,6 tỷ đồng do tỉnh Thanh Hóa trao tặng để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu cấp thiết, nguyện vọng đã đăng ký về quê và các đối tượng khó khăn khác với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, để phần nào giúp công dân tỉnh nhà giảm bớt khó khăn, thiếu thốn, yên tâm ở lại tại chỗ. Cùng với đó, hơn 2.200 tấn hàng nhu yếu phẩm do chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà gửi tặng cũng đã được Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh kịp thời trao tặng, góp phần động viên người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Không chỉ tình cảm, trách nhiệm với người dân Thanh Hóa, đồng lòng, chung sức cùng TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch COVID-19, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh còn phối hợp với các doanh nghiệp người Thanh Hóa tổ chức “Biệt đội cấp cứu F0”, kịp thời vận chuyển, cấp cứu 15.000 ca F0 đến các trung tâm cách ly điều trị COVID-19 an toàn. Chưa bao giờ tình quê hương, nghĩa đồng bào xứ Thanh lại gắn kết mọi người lại với nhau gần hơn, ấm áp hơn thế.

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức góp phần tôn vinh, gắn kết các hội viên Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh.

Nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai, với phương châm “Đổi mới - Sáng tạo”, Đại hội nhiệm kỳ 2022-2026, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh đã bầu ra 31 người tham gia Ban chủ nhiệm. Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp nối các thế hệ của Ban chủ nhiệm trước đây, các thành viên trong Ban chủ nhiệm Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ tiếp tục phát triển hoạt động của hội rộng hơn, sâu hơn, cao hơn và thực chất hơn. Đồng thời cụ thể hóa để mọi hoạt động phát triển bài bản, khoa học và hiệu quả; phát huy truyền thống, giữ vững các hoạt động thường niên, xây dựng phát triển trang Web: donghuongthanhhoahcm.org để phát triển đội ngũ, phát triển hội viên, mở rộng quan hệ trong và ngoài nước; kiện toàn đội ngũ chủ chốt, ban chấp hành các huyện, thị, thành khu vực hiện tại, đặc biệt là: Hoằng Hóa, Hà Trung, TP Thanh Hóa, Nghi Sơn, Vĩnh Lộc. Xây dựng hội đồng hương ở những huyện chưa có hội đồng hương như: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Như Xuân, Thường Xuân, Như Thanh, thị xã Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn; xây dựng, củng cố và đẩy mạnh thêm hoạt động của ban liên lạc đồng hương các xã, phường trong tất cả các hội đồng hương huyện, thị, thành...

Các hội viên Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh thường xuyên hợp tác, cùng nhau phát triển kinh doanh (trong ảnh: Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh ký kết hợp tác đầu tư 100 xe taxi hiệu Toyota vào Tập đoàn Mai Linh do ông Hồ Huy, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Tập đoàn).

Mỗi người Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh dù làm việc gì, ở bất cứ cương vị nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu hết mình và hướng về quê hương với tình cảm, trách nhiệm cao nhất. 35 năm hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh là một chặng đường dài, đầy tâm huyết, nỗ lực và đáng tự hào. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, với tinh thần kết nối và sẻ chia, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nơi tập hợp đông đảo bà con, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và gắn bó chặt chẽ hơn nữa với quê nhà, cùng chung tay xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nguyễn Lương và Bá Cường