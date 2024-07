Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Vĩnh Lộc xem xét, quyết nghị 12 nghị quyết

Ngày 11/7, HĐND huyện Vĩnh Lộc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận và quyết nghị phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; năng suất lúa vụ chiêm - xuân cao nhất từ trước đến nay.

Có 10/14 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7,37% so với cùng kỳ. Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn được triển khai có tác động lan tỏa và tạo tiền đề, mở ra không gian mới cho huyện phát triển, như: Dự án nâng cấp, mở mới tuyến đường từ Quốc lộ 217 đi Khu danh thắng Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và kết nối với đường gom cầu cao tốc vượt sông Mã tại xã Vĩnh An đi xã Định Công, huyện Yên Định, tổng mức đầu tư khoảng 290 tỷ đồng; Dự án đầu tư tuyến giao thông nối Quốc lộ 45 với Quốc lộ 217, huyện Vĩnh Lộc tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Huyện cũng đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thành công Lễ công bố Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn gắn với phát triển dịch vụ du lịch, tạo điều kiện để mời gọi và thu hút đầu tư. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được nâng lên. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế như: Một số công trình, dự án chậm tiến độ thực hiện so với yêu cầu đề ra. Công tác xử lý sai phạm trên đất nông nghiệp chưa được triệt để. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 4 xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc còn chậm; vẫn còn có tình trạng tàu khai thác cát ngoài mốc giới mỏ, không đúng khung giờ quy định. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ngành chất lượng chưa cao; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

6 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, nhất quán phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm và tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” đã đề ra tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ; quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Vĩnh Lộc tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thống nhất cao với 12 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án trên địa bàn và phân bổ vốn, thu, chi ngân sách... Trong đó có 2 Nghị quyết thường niên, 2 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, 7 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, 1 Nghị quyết về hỗ trợ các dự án.

