Yên Định: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Bộ phận một cửa làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, có cách làm linh hoạt, vì dân, gần dân hơn Ông Trịnh Xuân Tấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Yên Định. Ông Trịnh Xuân Tấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Yên Định, kiến nghị: Các doanh nghiệp, HTX, chủ hộ kinh doanh đến giao dịch tại Bộ phận “một cửa”, nhưng có một số đơn vị làm thủ tục chưa hoàn thiện tại địa điểm này mà phải qua một số phòng khác, khiến cho việc đi lại, chờ đợi thời gian lâu hơn, nên khi lấy ý kiến đánh giá chỉ số DDCI của huyện sẽ bị đánh giá thấp. Do đó, đề nghị lãnh đạo huyện quán triệt chỉ đạo Bộ phận “một cửa” làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, có cách làm linh hoạt, vì dân, gần dân hơn để khi khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của các tổ chức, cá nhân về DDCI của huyện sẽ chuẩn xác hơn. Đặc biệt là các phòng chuyên môn, như: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện… thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Bên cạnh đó, huyện có sự quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn được xây dựng, thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tạo điều kiện về hành lang pháp lý, thủ tục hành chính để HTX tiếp cận các chính sách theo nghị quyết HĐND tỉnh và huyện Phạm Ngọc Loát, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp Định Long Tại điểm cầu xã Định Long, ông Phạm Ngọc Loát, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp Định Long đề nghị UBND huyện đề xuất cấp có thẩm quyền cụ thể hóa nội dung chính sách tại nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về một số chính sách đất đai đối với kinh tế tập thể. Bên cạnh đó là một số vướng mắc liên quan đến việc cấp đất, cho thuê đất đối với HTX để làm trụ sở, xây dựng nhà kho, nhà bán hàng, sân phơi phục vụ cho dịch vụ sản xuất và mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đề nghị HĐND, UBND huyện nghiên cứu các giải pháp, chính sách hỗ trợ các chương trình điểm, ưu tiên tạo điều kiện để HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn vốn hỗ trợ một cách thuận lợi. Tạo điều kiện về hành lang pháp lý, thủ tục hành chính để HTX tiếp cận các chính sách theo nghị quyết HĐND tỉnh, Nghị quyết HĐND huyện; nghiên cứu chính sách hỗ trợ nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất tập trung đối với vùng sản xuất có quy mô 10ha trở lên để tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật như cơ giới hóa đồng bộ nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Có cơ chế, chính sách khuyến khích về vốn vay, ưu đãi về thuế để nhiều hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô Chị Lê Thị Huyền, đại diện chủ hộ kinh doanh thị trấn Quán Lào Đại diện các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị trấn Quán Lào, chị Lê Thị Huyền cho biết, các hộ kinh doanh hiện gặp khó khăn do vốn eo hẹp, huy động vốn tín dụng rất khó do đặc thù hộ kinh doanh độc lập và thiếu kiến thức thị trường hàng hóa kinh doanh… nên không mở rộng được quy mô. Các hộ cũng gặp khó khăn về kê khai nộp thuế, các thủ tục hành chính liên quan đến thuế… Vì thế, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thể chế các hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích hộ kinh doanh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; các cơ chế, chính sách khuyến khích bao gồm hỗ trợ vay vốn, hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn vay hoặc áp dụng lãi suất để khuyến khích các hộ kinh doanh những lĩnh vực khuyến khích để nhiều hộ kinh doanh phát triển; tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền về thuế, tiếp cận vốn, thị trường để hộ kinh doanh có cơ hội, điều kiện mở rộng thị trường, năng lực kinh doanh. Không ngừng đổi mới phương thức điều hành từ quản lý sang phục vụ, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp và người dân Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nêu cao ý thức, trách nhiệm, quan tâm, chỉ đạo, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là là sữa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Đồng hành với doanh nghiệp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: UBND huyện khẩn trương xây dựng Kế hoạch khắc phục với những giải pháp và lộ trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số DDCI cấp huyện giai đoạn 2023-2025; phấn đấu năm 2023 chỉ số DDCI của Yên Định nằm trong tốp 10 và đến năm 2025 nằm trong tốp những huyện dẫn đầu của tỉnh. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị chính quyền các cấp, nhất là UBND huyện thường xuyên quan tâm, theo dõi, đánh giá, nhận định đúng những mặt còn hạn chế, tồn tại liên quan đến giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp; không ngừng đổi mới phương thức điều hành từ quản lý sang phục vụ, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp và người dân; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc, nhất là các công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Các phòng, ban, cơ quan chức năng của huyện, nhất là các cơ quan chuyên môn UBND huyện đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc, đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức cho các doanh nghiệp; tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết công việc trên môi trường điện tử giảm chi phí và thời gian đi lại, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX và các hộ sản xuất, kinh doanh để chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền, đồng hành cùng với doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền, xem xét, giải quyết, nhằm tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là những vướng mắc về lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, tín dụng, phòng cháy chữa cháy… Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, trong việc triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch dân vận chính quyền năm 2023. Nhất là việc tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ các chính sách về đất đai, bồi thường GPMB, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, góp phần cải thiện môi thực tế trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển KTXH của huyện. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chia sẻ thẳng thắn của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Đồng thời nhấn mạnh, đây là những ý kiến quý báu, làm tiền đề để huyện Yên Định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện Yên Định chủ trì, tham mưu thành lập Tổ giúp việc về cải cách thủ tục hành chính để tập trung giải quyết những khó khăn cho người dân trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí mong rằng, cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh luôn có sự gắn kết chặt chẽ, hướng tới sự phát triển chung của toàn huyện.