Tổ chức thí điểm các “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 2/10/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025; ngày 21/2/2024, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND tổ chức thí điểm các “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phân phối thực phẩm trong và ngoài tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực phẩm an toàn đến các nhà phân phối và người tiêu dùng tại các địa phương trong tỉnh; tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc thù của địa phương, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm sạch, sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời giúp các nhà phân phối và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; từng bước nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất thực phẩm trong tỉnh; góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quảng bá các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.

Cụ thể, yêu cầu 100% các loại hàng hóa, thực phẩm trưng bày, giới thiệu tại các phiên chợ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đáp ứng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về dịch bệnh và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Việc tổ chức các phiên chợ phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm duy trì và phát triển mối liên kết, hợp tác sau khi kết thúc các phiên chợ. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức phiên chợ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Địa điểm tổ chức tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện hàng quý, mỗi quý tổ chức 1 phiên; 4 phiên chợ/năm; 2 ngày/phiên chợ. Đối tượng tham gia gồm các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm trong và ngoài tỉnh. Dự kiến, mỗi phiên chợ khoảng 40 gian hàng tiêu chuẩn dựng trong nhà tiền chế có mái che (kích thước gian hàng: dài 3 m x rộng 3 m).

Sản phẩm trưng bày tại phiên chợ gồm lương thực, thực phẩm; nông sản, lâm sản, thủy hải sản; đồ uống (rượu, bia, nước trái cây, nước giải khát các loại); thực phẩm bao gói sẵn; thực phẩm chế biến (ưu tiên các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản phẩm thực phẩm có sự tham gia giám sát an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, sản phẩm OCOP được sản xuất trong và ngoài tỉnh)...

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương (truyền thanh, truyền hình), các phòng, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn biết để tham gia, tham quan, mua sắm. Chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể tham gia và động viên khích lệ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản trên địa bàn tích cực tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ. Chuẩn bị các sản phẩm nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương để trưng bày giới thiệu tại các phiên chợ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện bố trí mặt bằng, chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với phòng Quản lý Thương mại tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của phiên chợ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tổ chức phiên chợ.

TS