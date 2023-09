Thường Xuân tăng cường công tác bảo vệ rừng

Huyện Thường Xuân hiện có hơn 92.000 ha đất có rừng; trong đó, rừng tự nhiên trên 72.453 ha, rừng trồng hơn 19.547 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, huyện Thường Xuân đã yêu cầu kiểm lâm địa bàn tăng cường bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, các quy định liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại địa bàn được phân công phụ trách.

Người dân xã Ngọc Phụng chăm sóc rừng luồng.

Bên cạnh đó, cán bộ kiểm lâm huyện còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện, chính quyền xã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến từng thôn, xóm. Cùng với đó, UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các xã tăng cường nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, nhất là đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên các vụ vi phạm pháp luật về việc khai thác gỗ trái phép đã giảm rõ rệt, tính chất các vụ việc không còn phức tạp. Những địa bàn từng một thời “nóng” về tình trạng khai thác, buôn bán và vận chuyển lâm sản trái quy định cũng đã dần ổn định, kiểm soát được tình hình.

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng. Gần đây nhất, vào tháng 7-2023, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân tuần tra đã phát hiện 8 tấm gỗ Ràng Ràng (thuộc nhóm 6) được ngâm dưới nước bùn (có 4 tấm gỗ xẻ, 4 tấm đã được sơ chế thành 2 bộ quan tài), với tổng khối lượng hơn 1m3, tại khu vực Hón Cù Bá, thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ. Số lượng gỗ này do hai đối tượng Hà Văn Hoàng và Vi Văn Cảng trú tại thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ khai thác trái phép và cất giấu. Trước hành vi khai thác rừng trái pháp luật được quy định tại Mục 3, Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 35/2019/NĐ-CP, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng Hà Văn Hoàng và Vi Văn Cảng, với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Để bảo vệ phát triển rừng bền vững, huyện Thường Xuân đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác lâm nghiệp, như: Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lân thứ XX, nhiệm kỳ 2020–2025; phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện và bền vững, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện; bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ vững an ninh rừng ổn định, thực hiện phương châm bảo vệ rừng tại gốc mang tính bền vững cao, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, không để xảy ra cháy rừng...

Bài và ảnh: Minh Hà